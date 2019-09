Do skandalicznych wydarzeń doszło podczas meczu Pucharu Polski między Lechią Gdańsk a Gryfem Wejherowo. Podczas pierwszej połowy jeden z kibiców gospodarzy próbował trafić rakietnicą bramkarza gości – Zlatana Alomerovicia.

Sędzia był zmuszony przerwać mecz. Piłkarze gości nie chcieli dalej kontynuować gry, ale po dwudziestu minutach zamieszania wrócili do meczu.

Lechia ostatecznie wygrała z Gryfem Wejherowo 3:2.

Awans do następnej rundy wywalczył też Widzew Łódź. Drużyna na co dzień występująca w II lidze wyeliminowała wicelidera Ekstraklasy Śląsk Wrocław, wygrywając 2:0.



Obie bramki Widzew zdobył w końcowych minutach. Prowadzenie gospodarzom dał Marcin Robak (85.), który w doliczonym czasie ustalił wynik meczu z rzutu karnego.



We wtorek awans do 1/16 finału wywalczył też m.in. Lech Poznań i KGHM Zagłębie Lubin. W środę zagrają m.in. lider tabeli ekstraklasy Pogoń Szczecin i Legia Warszawa. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Cracovia Kraków podejmie tegorocznego finalistę - Jagiellonię Białystok.



W pierwszej rundzie (1/32 finału) występują 64 drużyny, w tym wszystkie zespoły ekstraklasy (16) i pierwszej ligi (18) z poprzedniego sezonu.



W tym roku rozegrane zostaną także mecze dwóch kolejnych rund: 1/16 finału (29-31 października) i 1/8 finału (3-5 grudnia). Finał tradycyjnie ma odbyć się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.