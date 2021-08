Cezary Kulesza został wybrany na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zastąpił ustępującego po dwóch kadencjach Zbigniewa Bońka. Podczas zjazdu w Warszawie otrzymał 92 głosy, a jego rywal Marek Koźmiński - 23.

Cezary Kulesza / Piotr Nowak / PAP

Dziękuję za zaufanie. To najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Zapraszam wszystkich do współpracy, żebyśmy mogli się rozwijać. Obiecuję ciężką pracę, proszę was o wsparcie, bo łączy nas piłka - powiedział do delegatów w bardzo krótkim wystąpieniu Kulesza.

Były piłkarz

Cezary Kulesza jako zawodnik grał na pozycji ofensywnego pomocnika i napastnika. Jest wychowankiem Gwardii Białystok. Później grał w Olimpii Zambrów i Jagiellonii Białystok, w barwach której rozegrał 14 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Wystąpił także w przegranym finale Pucharu Polski w sezonie 1988/89.

Później trafił do RFC Aubel, czyli III ligi belgijskiej. Następnie wrócił do kraju i rozegrał kilkadziesiąt meczów w rezerwach Jagiellonii. Grał także w MZKS Wasilków i Supraślance Supraśl.

Działalność biznesowa

Po zakończeniu kariery sportowej zajął się biznesem. Założył wytwórnię fonograficzną Greenstar. Zrzesza ona największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej - disco, dance-pop, disco polo. Zaangażował się również w branżę nieruchomości oraz hotelarstwo.

Wieloletni prezes Jagiellonii Białystok

Cezary Kulesza od 2008 roku w Jagiellonii Białystok pełnił funkcję doradcy ds. sportowych i prokurenta. Później został członkiem zarządu. W styczniu 2010 roku został powołany na stanowisko prezesa. Na początku czerwca 2021 roku zrezygnował z tej funkcji i zdecydował się kandydować na prezesa PZPN.

W czasie prezesury Kuleszy "Jaga" odnosiła największe sukcesy w swojej historii. To m.in. dwa wicemistrzostwa Polski i zdobycie Pucharu Polski. Klub wypromował także wielu reprezentantów Polski, m.in. Kamil Grosicki, Michał Pazdan, Jacek Góralski i Karol Świderski.

Cezary Kulesza był także wiceprezesem PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego.

Boniek honorowym prezesem federacji

Ustępujący szef federacji Zbigniew Boniek został honorowym prezesem federacji. Wyboru dokonano przez aklamację podczas zjazdu w Warszawie.

O prezesie Bońku można mówić dobrze albo wcale. Wybitny piłkarz - powiedział Zdzisław Łazarczyk, były szef Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, zwracając się do delegatów z prośbą o wybór przez aklamację, co po chwili stało się faktem.

Boniek pełnił funkcję szefa piłkarskiej federacji od 26 października 2012 roku. W 2016 wygrał po raz kolejny. Kadencja miała zakończyć się w 2020, lecz z uwagi na pandemię została przedłużona do 2021 roku.