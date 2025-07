Kim jest Peter Moore, nowy udziałowiec Wisły Kraków?

Wisła potwierdziła "transfer" Moore’a w oficjalnym komunikacie. 70-latek jest w nim nazywany "legendą światowego biznesu sportowego i technologicznego, który rozpoczyna nowy rozdział w Wiśle Kraków SA jako Doradca Zarządu i mniejszościowy akcjonariusz".

Przesady w tym nie ma - CV Petera Moore’a jest faktycznie imponujące. Był prezesem Liverpool FC w latach 2017-2020. Liverpoolczycy za jego kadencji wygrali Ligę Mistrzów (2019), Klubowe Mistrzostwa Świata (2019), zostali także mistrzami Anglii (2020). To nie koniec - Peter Moore ma także olbrzymie doświadczenie w świecie gier video.

Poza sukcesami na boisku kadencja Moore'a przyniosła Liverpoolowi znaczący rozwój biznesowy i wzrost znaczenia marki na świecie. Klub poprawił swoje wyniki finansowe i komercyjne. Przychody po raz pierwszy w historii przekroczyły pół miliarda funtów.

Przed Liverpoolem spędził blisko 20 lat jako jeden z czołowych menedżerów w tej branży. Był dyrektorem operacyjnym EA Sports i wiceprezesem Microsoft Xbox. Pracował także w Sega, Reebok i Unity Technologies. "Jego niezrównane osiągnięcia w budowaniu ikonicznych marek sportowych i gamingowych czynią go naturalnym kandydatem do rozwijającego się modelu football-tech Wisły" - podkreślają władze "Białej Gwiazdy" w komunikacie.

Peter Moore objął 5 proc. akcji Wisły Kraków

Peter Moore objął 5 proc. akcji w TS Wisła Kraków SA. Klub podkreśla jednakże jego zaangażowanie jest kluczowe w dalszej realizacji wizji Wisły Kraków - "planu zakorzenionego w globalnych ambicjach, zaufaniu do nowoczesnych technologii i transformacji cyfrowej, przy jednoczesnym głębokim szacunku dla lokalnych tradycji".

Peter to nie tylko jeden z najbardziej utytułowanych ludzi w świecie sportu i technologii. Takiego człowieka w Polskiej piłce jeszcze nie było - powiedział Jarosław Królewski, prezes zarządu i większościowy właściciel Wisły Kraków.

To człowiek, który głęboko rozumie, czym naprawdę są kluby takie jak Wisła - to nośniki historii, tożsamości i wspólnoty. Dzięki jego wsparciu i wierze w nasz projekt wkraczamy w nowy etap z odwagą, pewnością siebie i globalną perspektywą. Dla mnie jako prezesa szczególne znaczenie ma fakt, że Peter stał za inicjatywami, które realnie zmieniały świat - nie tylko w piłce nożnej, ale też w technologii, rozrywce i edukacji. Jego wiara w siłę klubowych społeczności, jego skromność oraz gotowość, by po sukcesach w świecie zachodnim wspierać rozwój Polski poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi światowymi praktykami - to coś wyjątkowego. To gest o ogromnym znaczeniu, który pokazuje, jak inspirująca może stać się ta współpraca - przekonuje prezes Królewski.

Peter Moore skomentował swoje wejście do Wisły

"To więcej niż projekt - to podróż dziedzictwa, innowacji i wspólnoty. Zawsze podziwiałem kluby o głęboko zakorzenionym dziedzictwie, takie jak Wisła Kraków. Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do tego śmiałego eksperymentu i przyczynić się do wizji, która szanuje bogatą historię piłkarską Krakowa, jednocześnie pomagając budować coś nowego i inspirującego. Potencjał tego, co możemy razem osiągnąć - na boisku i poza nim - jest niezwykły" - te słowa Petra Moore’a cytuje biuro prasowe Wisły.

Chude lata Wisły Kraków

Wisła Kraków po spadku z Ekstraklasy w 2022 roku spędziła kolejne sezony w I lidze, gdzie mimo dużych oczekiwań nie zdołała wywalczyć awansu. W sezonach 2022/2023, jak i 2023/2024 Wisła przegrywała walkę o awans w barażach.

Wisła Kraków zdobyła mistrzostwo Polski 13 razy. Ostatni tytuł klub wywalczył w sezonie 2010/2011.

W 2024 roku Wisła - jako I-ligowiec - niespodziewanie zdobyła Puchar Polski.