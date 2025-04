Jagiellonia Białystok pokonała Wisłę Kraków 1:0 w meczu o Superpuchar Polski. Jedyną bramkę zdobył Hiszpan Miguel Villar Alonso. Mecz był wielokrotnie przekładany.

Jagiellonia Białystok zdobywcą Superpucharu Polski / Leszek Szymański / PAP

Pierwotnie mecz o Superpuchar Polski miał odbyć się w lipcu. Jednak Jagiellonia i Wisła uczestniczyły wtedy w eliminacjach europejskich pucharów. Spotkanie było wiele razy przekładane. Ostatecznie Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował, że mecz zostanie rozegrany 2 kwietnia.

Wisła przystąpiła do tego starcia osłabiona brakiem Hiszpana Angela Rodado, który z dorobkiem 18 goli jest najlepszym strzelcem zespołu oraz całej 1. ligi. Napastnik zdobył w tym sezonie 25 bramek we wszystkich rozgrywkach. W zeszły piątek strzelił nawet gola w wygranym 2:1 starciu z Kotwicą Kołobrzeg. W 71. min. musiał opuścić boisko, gdyż wypadł mu bark. Możliwe, że nie zagra już do końca sezonu.

Jako pierwsi zagrożenie pod bramką rywala stworzyli jednak wiślacy. Łukasz Zwoliński oddał mocny strzał, który został obroniony przez Sławomira Abramowicza. Bramkarz Jagiellonii musiał też wykazać się po uderzeniu James Igbekame z rzutu wolnego. Następnie Wisła wykonała kilka rzutów rożnych. "Duma Podlasia" została zepchnięta do obrony.

Jagiellonia grała niemrawo od początku spotkania, lecz w 13. minucie zadała pierwszy cios. Piłka po strzale Darko Czurlinowa odbiła się od słupka, ale Miguel Villar Alonso z bliska wbił ją do bramki.



Wisła miała kilka dobrych sytuacji do wyrównania, ale mimo niesłabnącego dopingu kibiców musiała uznać wyższość rywali.

Jagiellonia sięgnęła po Superpuchar drugi raz w historii. Poprzednio dokonała tego w 2010 roku.

Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 1:0 (1:0).

Bramki: 1:0 Miguel Villar Alonso (14).

Żółte kartki - Jagiellonia: Enzo Ebosse, Jesus Imaz, Lamine Diaby-Fadiga. Wisła: Frederico Duarte.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). '

Widzów: 10935.