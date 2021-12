Krzysztof S. były kapitan piłkarskiej Arki Gdynia został aresztowany na trzy miesiące. Został on zatrzymany w związku z rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem nierzetelnymi fakturami VAT i popełnianiem przestępstw skarbowych - przekazała prokuratura.

Krzysztof S. / Bartłomiej Zborowski / PAP

Były kapitan i trener Arki Gdynia 40-letni Krzysztof S. usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa VAT-owskiego. Były piłkarz miał uzyskiwać korzyści majątkowe z faktur na prace i usługi, które nie były wykonane.



Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie działające na terenie Trójmiasta, Warszawy i innych miejscowości zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw gospodarczych i skarbowych dotyczących w szczególności wystawiania fałszywych faktur VAT.

Nierzetelne faktury dot. usług marketingowych

Jak powiedziała w czwartek rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Marzena Muklewicz, nierzetelne faktury dotyczyły głównie fikcyjnych usług marketingowych i wizerunkowych świadczonych na rzecz osób powiązanych z klubami sportowymi, a także nabycia sprzętu sportowego i środków ochrony indywidualnej. Faktury opiewały na łączną kwotę ponad 15 milionów złotych brutto.



W dniach 6 i 14 grudnia 2021 roku zatrzymano i doprowadzono do Prokuratury łącznie 4 osoby, którym między innymi przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej faktur VAT i popełniania przestępstw karno-skarbowych - dodała Muklewicz.



Wobec dwóch podejrzanych (w tym Krzysztofa S.) wystąpiono z wnioskami o trzymiesięczny areszt. Sąd przychylił się do tego wniosku.



Za popełnienie zarzuconych przestępstw grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 5 lat albo kara 25 lat pozbawienia wolności.



Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało sześciu podejrzanych.