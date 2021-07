Polski Ład to bilet do życia na poziomie Zachodu, ale według polskich zasad – podkreślał premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Łowicza (Łódzkie). Jak dodał, marzenia Polaków są dla rządzących drogowskazem wytyczającym drogę rozwoju gospodarczego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki / Roman Zawistowski / PAP

Szef rządu w sobotnie przedpołudnie spotkał się z mieszkańcami Łowicza na dziedzińcu miejscowego muzeum w ramach trasy promującej przygotowany przez PiS program Polski Ład.



Morawiecki zapewnił, że organizowane w całym kraju spotkania nie mają nic wspólnego z przedwyborczą kampanią. Nie mamy żadnych planów wcześniejszych wyborów. Chcielibyśmy, jeżeli będziemy mogli rządzić normalnie, żeby wybory odbyły się w terminie ustawowym, czyli 2023 roku - zaznaczył.



Przyznał, że zwykle takie spotkania odbywają się w okresie przedwyborczym i politycy płacą na nich najtańszą walutą III RP, czyli niedotrzymanymi obietnicami. Jednocześnie jednak podkreślił, że tak było do 2015 roku, a teraz mamy do czynienia z realną polityką - poprawą życia gospodarczego, naprawą instytucji publicznych, dotrzymywaniem obietnic oraz dążeniem do lepszej jakości życia Polaków.



Cytat Polski Ład to nie tylko dekada rozwoju, to jest nasz bilet do życia na poziomie Zachodu, ale według polskich zasad powiedział premier.

Przekonywał, że myślenie Prawa i Sprawiedliwości o Polsce, to myślenie o Polsce, która zmienia się dla dobra wszystkich obywateli. Czasami coś nie wychodzi, czasami coś idzie wolniej, ale jak obiecaliśmy naprawić finanse publiczne, to naprawiliśmy w dużym stopniu. Jak obiecaliśmy 500 plus, wdrożyliśmy 500 plus. Obiecaliśmy kilka razy więcej na drogi gminne i powiatowe, jest kilka razy więcej. Obiecaliśmy trzynaste emerytury, są trzynaste emerytury. Obiecaliśmy obniżkę podatku PIT, jest obniżony podatek PIT - wskazał.



Szef rządu zapowiedział równocześnie, że od 1 stycznia 2022 roku będzie głębsza obniżka podatku PIT, wskazując na poniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku.



Morawiecki przyznał, że Polakom nigdy nie brakowało wiary w bycie realną siłą na "arenie dziejów", lecz brakowało do tego instrumentów, sprawnych instytucji państwowych i funduszy. W związku z tym dużo miejsca poświęcił na dokonaną przez rządy PiS naprawę finansów publicznych. Tłumaczył, że za czasów rządów PO-PSL środki przestępców podatkowych przeciekały przez budżet, jak przez durszlak.



"Naprawiliśmy finanse społeczne"

Przypomniał, że sześć lat temu budżet państwa wynosił 290 mld zł, a w obecnym trudnym roku covidowym ma się on zamknąć co najmniej 420 mld lub 430 mld zł. Ok. 150 mld zł w 5-6 lat. To jest naprawa finansów Rzeczypospolitej i te środki przeznaczymy na godne życie mieszkańców - zadeklarował.



Szef rządu wskazywał, że rząd PiS usprawnił ściągalność podatków i ukrócił przestępstwa vatowskie, czego nie zrobili jego poprzednicy. Najpierw trzeba było naprawić finanse publiczne i w ministerstwie finansów poprzez specjalne narzędzia, poprzez ściganie przestępców podatkowych, ale także odpowiednie kontrole, naprawiliśmy finanse publiczne do tego stopnia, że dzisiaj stać nas na kontynuowanie polityki społecznej, a jednocześnie na wielkie inwestycje w ramach Polskiego Ładu - mówił.



Wymienił m.in. budowę i modernizację linii kolejowych, sieci dróg, wodociągów, kanalizacji i gazociągów, przywrócenie połączeń PKS. Poinformował, że w woj. łódzkim przywrócono komunikację autobusową do 256 miejscowości, pozbawionych wcześniej możliwości dojazdu do lekarza, rodziny, znajomych. Jak mówił premier, "to jest Polski Ład w praktyce".



"Polski Ład to nowe miejsca pracy"

Podkreślił, że celem Polskiego Ładu jest, by "życie w Polsce było na podobnym poziomie w każdym zakątku, żeby młodzi ludzie nie uciekali stąd", a także powrót imigrantów do kraju, co już ma po części miejsce.



W ostatnich dwóch latach dużo więcej do Polski ludzi wróciło z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Niemiec, z Francji niż wyjechało z Polski. To pierwszy taki okres od chyba '56 roku. Mamy netto przypływ ludzi tutaj do Polski, naszych rodaków. To jest Polski Ład w praktyce - wyjaśnił premier.



Morawiecki dodał, że Polski Ład to także przyciąganie do kraju inwestorów i setki tysięcy nowych miejsc pracy.



I w wyborach nas rozliczycie. To nie tak, że przyjeżdżamy tylko przed wyborami. (...) Te wszystkie inwestycje mają jeden wspólny mianownik: Polska musi się rozwijać wszędzie, wszędzie muszą być tworzone miejsca pracy. Tak, jak to się działo do tej pory - podkreślił.



Dlatego - jak mówił - jeszcze przed połową kadencji prezentowany jest kompleksowy program - dla młodych i starszych, pracujących i dzieci, służby zdrowia i edukacji, infrastruktury i tworzenia miejsc pracy.



Wasze marzenia są naszym drogowskazem. I ten drogowskaz musi wytyczać drogę rozwoju gospodarczego naszej ojczyzny - zadeklarował.



Po wystąpieniu premiera mieszkańcy mogli zrobić sobie wspólną fotografię z szefem rządu i odbyć krótkie rozmowy.



W sobotę Morawiecki odwiedzi w woj. łódzkim jeszcze Zgierz i będzie gościem honorowym XVI Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Sulejowie.



Nowy program Prawa i Sprawiedliwości

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.

Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.