Brytyjski dziennik "The Sun" ujawnił, że selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Anglii Gareth Southgate rozważa możliwość powrotu na jeden mecz do zespołu byłego kapitana Wayne'a Rooneya.

33-letni obecnie Rooney może - zdaniem dziennika - zostać powołany na towarzyski mecz z USA, który odbędzie się 15 listopada na stadionie Wembley w Londynie.

Były gracz Evertonu i Manchesteru United, obecnie zawodnik amerykańskiej ligi MLS - D.C. United, jest nadal najlepszym strzelcem reprezentacji Anglii. Wystąpił w niej w 119 meczach, w których zdobył 53 bramki.



W 2017 roku zdecydował się zakończyć karierę reprezentacyjną. Teraz - jak pisze "The Sun" - będzie okazja do oficjalnego pożegnania go przez kibiców.



(nm)