Bartosz Zmarzlik, dwukrotny Indywidualny Mistrz Świata z 2019 i 2020 roku, rozpoczął najważniejszą część przygotowań do zbliżającego się sezonu żużlowego. Zawodnik Moje Bermudy Stali Gorzów i ORLEN Teamu odbył dziś pierwszy trening na torze. 25-latek trenował na stadionie w Ostrowie Wielkopolskim.

Bartosz Zmarzlik / mat.prasowe / Materiały prasowe

Długo czekałem na ten moment, a wczoraj wieczorem nie mogłem już wytrzymać. Nosiło mnie - mówił Bartosz Zmarzlik, który po raz ostatni na motocyklu żużlowym siedział w październiku ubiegłego roku. Wczoraj obawiałem się trochę o pogodę, ale powiedziałem sobie: "no trudno, nawet jeśli będzie minusowa temperatura, to wyjeżdżam na tor". Przerwa zimowa zawsze mi się dłuży, ale na szczęście dziś się zakończyła - podkreślił.

Bartosz Zmarzlik ma za sobą kilka miesięcy przygotowań kondycyjnych, a także kilkudniowy obóz klubowy na Teneryfie. Do sezonu 2021 przygotowany jest odpowiednio nie tylko pod kątem fizycznym, ale i sprzętowym.

Cieszę się, że mogłem ponownie wsiąść na motocykl i zrobić kilka kółek na torze. Pierwsze przejazdy zazwyczaj nie należą do najłatwiejszych, służą rozgrzaniu i wyczuciu sprzętu, a także przypomnieniu sobie tych emocji, które towarzyszą ściganiu. Gdy wsiadłem na pierwszy motocykl, to wydawał mi się bardzo szybki, ale po chwili okazał się jeszcze szybszy - dodał indywidualny mistrz Świata. Tak na poważnie - najważniejsze jest to, że mogłem wreszcie pojawić się na torze i jestem z tego powodu szczęśliwy - podkreślił.

Bartosz Zmarzlik na torze / mat.prasowe / Materiały prasowe



W 2021 roku Zmarzlik planuje około 30 występów na polskich i europejskich arenach. Najważniejszymi celami na ten sezon będą zapewne walka o medale Indywidualnych Mistrzostw Świata oraz Drużynowych Mistrzostw Polski.

Jestem podekscytowany zbliżającym się sezonem. Odliczam już dni do pierwszych zawodów. Cele mam jak zawsze ambitne, ale w tym momencie nie będę ich jeszcze zdradzać. W moim zespole wszyscy wiemy, co mamy robić - zakończył zawodnik Moje Bermudy Stali Gorzów i ORLEN Teamu.

Rozgrywki ligowe Bartosz Zmarzlik rozpocznie najpewniej 4 kwietnia w Lesznie, natomiast zmagania o tytuł najlepszego żużlowca świata - 24 kwietnia we włoskim Terenzano.