Stany Zjednoczone będą piątkowym rywalem biało-czerwonych podczas siatkarskiego Pucharu Świata. Znamy już skład reprezentacji na ten mecz. Po raz pierwszy w szóstce mogą się pojawić dwie wielkie gwiazdy siatkówki: Bartosz Kurek i Wilfredo Leon - podaje Onet.

Kiedy stało się jasne, że Wilfredo Leon w wakacje zadebiutuje w reprezentacji Polski, kibice i eksperci spodziewali się, że to Bartosz Kurek i właśnie Leon będą stanowić o ataku naszego zespołu w kwalifikacjach olimpijskich i mistrzostwach Europy. Plany pokrzyżowała jednak kontuzja mistrza świata.

Reprezentacja rywalizowała w kolejnych turniejach, Leon zbierał doświadczenie w polskiej kadrze, a Kurek żmudnie pracował nad powrotem do zdrowia. Atakujący wrócił do zespołu dopiero przed Pucharem Świata. Kurek pojawił się na boisku w drugim spotkaniu Polaków podczas PŚ (Polska - Japonia 3:1- przyp. RMF FM). Na ten mecz, ani na spotkanie z Tunezją nie był jednak desygnowany Wilfredo Leon. To sprawiało, że Kurek i Polak kubańskiego pochodzenia nie mogli się spotkać na boisku.



Sytuacja ma się zmienić w spotkaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Zarówno Bartosz Kurek, jak i Wilfredo Leon są w składzie na to spotkanie.



Mecz Polska - Stany Zjednoczone zostanie rozegrany w piątek o godzinie 8 polskiego czasu.





Skład reprezentacji Polski na mecz z USA:

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Marcin Komenda

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj

Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Przyjmujący: Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk

Libero: Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski