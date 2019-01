Iga Świątek i Łukasz Kubot z Alicją Rosolską i chorwackim tenisistą Nikolą Mekticem zmierzą się w pierwszej rundzie gry mieszanej w wielkoszlemowym Australian Open. Pierwszy z duetów dostał od organizatorów turnieju w Melbourne tzw. dziką kartę.

O odpowiednie warunki gry dla tenisistów odpowiada wiele osób / HAMISH BLAIR / PAP/EPA

17-letnia Świątek i starszy o 19 lat Kubot po raz pierwszy mają szansę połączyć siły podczas imprezy wielkoszlemowej. Zawodniczka z Warszawy debiutuje bowiem w seniorskim turnieju tej rangi. Los im jednak nie sprzyjał przy wyłonieniu rywali w meczu otwarcia. Rosolska i Mektic to finaliści ubiegłorocznej edycji US Open.

W przypadku Świątek mikst jest dodatkową opcją rywalizacji w Melbourne do singla, a u Kubota i Rosolskiej do debla. Nastolatka ze stolicy odpadła w czwartek w drugiej rundzie, lubinianin dzień wcześniej awansował do tego etapu, a Rosolska powalczy o to samo w czwartek.

Turniej miksta zacznie się 19 stycznia, a finał zaplanowany jest na 26 stycznia.



