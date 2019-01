Debiutująca w seniorskim Wielkim Szlemie Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie Australian Open. 17-letnia tenisistka, która do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji, przegrała w Melbourne z rozstawioną z numerem 27. Włoszką Camilą Giorgi 2:6, 0:6.

Pojedynek z 28. w światowym rankingu i starszą o 10 lat Giorgi był surową lekcją dla 177. w tym zestawieniu Świątek. Była to pierwsza konfrontacja tych zawodniczek i trwała 59 minut.