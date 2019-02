Krzysztof Piątek z kolejnym trafieniem! "El Pistolero" w 26. minucie otworzył wynik spotkania AS Roma - AC Milan w Serie A.

Piątek ma już 14. goli w Serie A / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

Jak Piątek strzelił gola? Najpierw Paqueta przytrzymał piłkę z prawej strony boiska, dośrodkował ją w pole karne, a tam obrońców - w swoim stylu - uprzedził Piątek. Polak "wpakował" piłkę w bramkę Olsena, który próbował nieporadnie interweniować. To trzecie bramka Krzysztofa Piątka w trzecim występie w drużynie z Mediolanu.





Krzysztof Piątek w krótkiej przygodzie w Serie A - przed niedzielnym meczem - dwukrotnie gościł na Stadio Olimpico w Rzymie i w obu meczach zdobył gole. Już przed spotkaniem sygnalizowano więc, że jest spora szansa na to, że "bramkostrzelny" napastnik znów popisze się swoim talentem w stolicy Włoch.

Na Stadionie Olimpijskim Piątek zdobył trzy z 14 bramek we włoskiej ekstraklasie, choć w przegranych spotkaniach Genoi. W 5. kolejce pokonał co prawda bramkarza Lazio, ale jego zespół uległ gospodarzom 1:4. Z kolei w grudniu jego trafienie dało gościom prowadzenie 1:0, ale ostatecznie to Roma zwyciężyła 3:2.