Ewa Swoboda zameldowała się w półfinale biegu na 100 m na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. W eliminacjach Polka uzyskała czas 11,18 s.

Ewa Swoboda / Adam Warżawa / PAP

Ewa Swoboda zajęła trzecie miejsce w drugiej serii eliminacyjnej i pewnie awansowała do półfinału.

Dla Swobody był to pierwszy występ od 16 sierpnia, gdy uczestniczyła w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Później odniosła kontuzję i nie startowała w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy.

W półfinale wystąpią 24 sprinterki: po trzy najszybsze z siedmiu biegów eliminacyjnych i trzy z najlepszymi czasami.

W niedzielę odbędą się trzy biegi półfinałowe oraz finał.