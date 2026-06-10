Automatyczne ekspresy ciśnieniowe wyposażone w dedykowany tryb przyrządzania napojów na zimno to doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących cieszyć się pełnią orzeźwienia w domowym zaciszu, niezależnie od pory roku. Dzięki nowoczesnym funkcjom możesz w kilka chwil przygotować aromatyczną, mrożoną kawę.

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De'Longhi Rivelia EXAM440.55.W

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+ 2 wymienne pojemniki na kawę

+ 3,5-calowy, w pełni dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT z intuicyjnym interfejsem

+ 6 różnych stopni zmielenia oraz możliwość zapisania ulubionych ustawień

Ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia w białej wersji kolorystycznej to zaawansowany technologicznie sprzęt, który wprowadza zupełnie nową jakość do kategorii domowych urządzeń wielofunkcyjnych. Model dysponuje dedykowanym trybem parzenia, który optymalizuje ciśnienie oraz proces ekstrakcji. Intuicyjny ekran dotykowy prowadzi użytkownika przez bogate menu kompozycji, oferując precyzyjną regulację mocy oraz objętości każdego napoju.

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Krups Intuition Hot & Cold EA879EE0

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+ Wbudowanych aż 30 przepisów kawowych

+ System spieniania mleka z zaawansowaną dyszą napowietrzającą pozwalającą na tworzenie idealnej piany

+ Solidny front z jasnej stali nierdzewnej

Model Krups Intuition Hot & Cold w eleganckim wydaniu z jasnej stali to urządzenie zaprojektowane z myślą o miłośnikach nowoczesnego designu oraz maksymalnej personalizacji napojów. Urządzenie wykorzystuje system dzięki któremy możemy precyzyjnie kontrolować temperaturę wody, dzięki czemu napoje lodowe zachowują pełny, wyrazisty bukiet smakowy. Intuicyjny interfejs gwarantuje responsywną obsługę, przypominającą korzystanie ze smartfona, co ułatwia modyfikację parametrów.

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Philips Seria 5500 EP5541/50

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+ Bezrurkowy system mleczny ułatwiający codzienne mycie

+ Wydajna funkcja szybkiego startu pozwalająca na błyskawiczne nagrzanie termobloku po włączeniu

+ Ceramiczne żarna młynka zapewniające niezwykle precyzyjne mielenie bez nagrzewania ziaren

Philips Seria 5500 to zaawansowany ekspres automatyczny, który stawia na pierwszym miejscu niesamowitą prostotę utrzymania higieny oraz wszechstronność w przygotowywaniu napojów na bazie kawy. Urządzenie oferuje rozbudowane menu dedykowanych kaw mrożonych, które są przygotowywane przy użyciu zoptymalizowanego przepływu wody o obniżonej temperaturze, co pozwala wydobyć z ziaren najdelikatniejsze nuty owocowe i czekoladowe.

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Krups Coffee Crush Slim SA403BE0

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+ Wyjątkowo smukła konstrukcja ułatwiająca aranżację urządzenia

+ Intuicyjny panel sterowania oparty na przyciskach o natychmiastowej reakcji

+ Metalowy młynek stożkowy charakteryzujący się profesjonalną trwałością rodem z kawiarni

Krups Coffee Crush Slim to nowoczesny ekspres ciśnieniowy, który wyróżnia się kompaktową konstrukcją i minimalistycznym designem, dzięki czemu doskonale odnajduje się nawet w niewielkich kuchennych przestrzeniach. Model SA403BE0 łączy zaawansowaną technologię parzenia z intuicyjną obsługą, oferując użytkownikowi szybki dostęp do aromatycznej kawy o doskonale zbalansowanym smaku. Urządzenie zostało wyposażone w wydajny system ekstrakcji, który dba o pełne wydobycie nut smakowych z ziaren, zapewniając intensywny aromat każdej filiżanki. Precyzyjny mechanizm mielenia oraz odpowiednio dopracowane parametry parzenia gwarantują powtarzalność efektu i wysoką jakość napoju niezależnie od wybranej kawy.

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De'Longhi Maestosa EPAM960.75.GLM

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+ Podwójny system niezależnych młynków pozwalający na jednoczesne używanie dwóch różnych gatunków kawy

+ Możliwość zaparzenia dwóch kaw mlecznych w jednym czasie

+ Zaawansowany moduł przygotowywania zimnej pianki mlecznej z dedykowanej karafki miksującej

De'Longhi Maestosa EPAM960.75.GLM to zaawansowany technologicznie ekspres automatyczny klasy premium, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach kawy, którzy oczekują perfekcji w każdym detalu. Urządzenie zachwyca nie tylko eleganckim wzornictwem, ale przede wszystkim innowacyjnymi rozwiązaniami, które wynoszą domowe parzenie kawy na poziom profesjonalnych kawiarni. Model ten oferuje rozbudowany system przygotowywania napojów, w tym również możliwości tworzenia kaw serwowanych na zimno, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się orzeźwiającymi wariantami bez utraty głębi smaku i aromatu. Zaawansowane technologie spieniania i przygotowywania mleka pozwalają uzyskać aksamitną konsystencję zarówno w klasycznych, jak i chłodzonych kompozycjach kawowych.

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