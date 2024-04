We Włoszech przypada dziś Dzień Carbonary. Święto dania z makaronu z sosem z jajek i twardego owczego sera z dodatkiem podsmażanego policzka wieprzowego i pieprzu ogłosiła Włoska Unia Żywności, przypominając, że przepis na tę tradycyjną potrawę ma 70 lat. Na świecie doliczono się jej 400 wariantów.

Carbonara / Shutterstock

Przepis na tradycyjną carbonarę, złożoną z pięciu składników, opublikowano w 1954 roku w magazynie "La Cucina Italiana" (Kuchnia Włoska).

Dzień Carbonary obchodzony po raz ósmy jest we Włoszech okazją do przypomnienia tego, że w ojczyźnie makaronu nie brakuje kulinarnych purystów, którzy nie chcą słyszeć o dodawaniu do tego dania przede wszystkim śmietany, ale także na przykład podsmażanej cebuli czy kurczaka albo natki pietruszki.



Na świecie jest też wielu innowatorów, według których nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o różne warianty jednego z klasycznych specjałów włoskiej kuchni.



Z sondażu Instytutu AstraRicerche wynika, że 70 proc. Włochów wie, jakie są konieczne składniki dania, i za niezbędne uważa to, by okrasę stanowił podsmażany policzek (guanciale), a nie zwykły boczek pokrojony w kostkę.



Dwie trzecie pytanych przyznaje, że są wierni tradycyjnej recepturze.