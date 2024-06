Ranking 50 najlepszych restauracji na świecie sporządzili członkowie "The World's 50 Best Restaurants", w skład której wchodzą szefowe i szefowie kuchni, dziennikarze, publicyści i smakosze z całego świata. Wyniki ogoszono podczas gali w Las Vegas. Lokalem, który z dumą może nosić miano najlepszego z najlepszych, jest restauracja Disfrutar w Barcelonie, prowadzona przez Oriola Castro, Eduarda Xatrucha i Mateu Casanasa.

Jeden z przysmaków w restauracji Disfrutar w Barcelonie / PAP/EPA/ANDREU DALMAU /

Disfrutar w zeszłym roku znalazł się na drugiej pozycji. W tym roku nie pozostawił sobie równych, wspinając się na szczyt zestawienia "The World's 50 Best Restaurants". Korzenie trzech pracujących tam kucharzy sięgają słynnej restauracji El Bulli. Zatem, jak zaznacza CNN, można domyślać się, czym kucharze uwodzą swoich gości. Ich dania to nie tylko niezwykły kulinarny kunszt, ale i niestandardowe podejście do składników i tradycyjnych hiszpańskich potraw.

Restauracja Disfrutar w Barcelonie / ANDREU DALMAU / PAP/EPA

Restauracja Disfrutar w Barcelonie / ANDREU DALMAU / PAP/EPA

Na drugim miejscu rankingu uplasowała się restauracja Asador Etxebarri z baskijskiego miasta Atxondo. Drugiej restauracji świata przewodzi szef kuchni Victor Arguinzoniz, nazywany królem grilla. Ten tytuł zobowiązuje i właśnie tym szczyci się jego restauracja - daniami z grilla, które w niesamowity sposób potrafią wydobyć esencję serwowanych produktów.

Które restauracje w pierwszej dziesiątce?

W pierwszej trójce zestawienia nie mogło zabraknąć także Paryża, europejskiej stolicy haute cuisine. Francję na podium reprezentuje restauracja Table by Bruno Verjus. Tuż za podium znalazła się kolejna restauracja z Hiszpanii, tym razem z Madrytu. I jest to lokal Diverxo. Pierwszą piątkę zestawienia zamyka, reprezentująca stolicę Peru, Limę - restauracja Maido.



W pierwszej 10. zestawienia znalazły się też następujące restauracje: nowojorski lokal Atomix, Quintonil z Meksyku, kopenhaski Alchemist, Gaggan Anand z Bangkoku i Don Julio z Buenos Aires.

Hiszpania liderem zestawienia. Jak powstaje ranking?

Spoglądając na całość zestawienia, nie da się nie zauważyć, że w tym roku to Hiszpania zdominowała ranking najlepszych restauracji. Spośród 50 wyróżnionych lokali, sześć reprezentuje właśnie ten kraj.



O kształcie listy "The World's 50 Best Restaurants" decyduje grono ekspertów. Nie mogą oni mieć żadnych powiązań biznesowych z restauracją, na którą głosują. Muszą też przynajmniej raz w ciągu ostatnich 19 miesięcy zjeść w lokalu, który chcą wskazać.