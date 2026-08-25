Czy Panteon Narodowy Ukrainy podzieli jeszcze bardziej Warszawę i Kijów?

Zapytamy także o bezpośrednie relacje Kancelarii Prezydenta RP z Kijowem. Czy Karol Nawrocki wysłał Wołodymyrowi Zełenskiemu zaproszenie do Polski, a może to prezydent Ukrainy zaprosił polskiego przywódcę? Jak wyglądają dziś kontakty obu kancelarii?
W rozmowie pojawi się również kwestia weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Czy prezydent przygotuje własne rozwiązania? Zapytamy także o Zondacrypto i o zeznania, jakie ma składać w prokuraturze Przemysław Kral. Czy obciążą one polityków prawicy?
Piotr Salak zapyta także o spotkanie w Juracie. Czy jest to początek budowania własnego środowiska politycznego Karola Nawrockiego w sytuacji, gdy PiS pozostaje daleko od poziomu poparcia pozwalającego samodzielnie myśleć o przejęciu władzy?
Padną także pytania o proponowane przez USA szerokie sankcje gospodarcze na Iran, a także o tym czy jest potrzebna reforma strefy Schengen.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
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