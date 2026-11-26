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Od 1 stycznia 2027 roku osoby korzystające z noclegów w Zakopanem zapłacą wyższą opłatę miejscową. Rada Miasta zdecydowała o podniesieniu stawki z obecnych 2 zł do 5 zł za każdą dobę pobytu. To maksymalna kwota przewidziana w znowelizowanych przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rada Miasta Zakopane przyjęła uchwałę, która od 2027 roku znacznie zwiększy wysokość opłaty miejscowej pobieranej od turystów korzystających z noclegów na terenie miasta. Od nowego roku stawka wzrośnie z dotychczasowych 2 zł do 5 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Decyzja ta jest konsekwencją nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza nowe maksymalne stawki oraz zmienia zasady pobierania opłaty.

Zakopane zdecydowało się na wprowadzenie maksymalnej możliwej stawki, którą przewidują nowe przepisy.

Kto i dlaczego zapłaci więcej?

Zgodnie z nowymi przepisami, opłata miejscowa będzie mogła być pobierana w miejscowościach posiadających walory krajobrazowe, gdzie świadczone są usługi zakwaterowania obejmujące co najmniej jeden nocleg. Ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego wymogu spełniania określonych norm klimatycznych i jakości powietrza oraz konieczności ustalania celu pobytu jako turystycznego, wypoczynkowego lub szkoleniowego.

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W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że Zakopane spełnia wszystkie kryteria krajobrazowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wśród argumentów wymieniono bliskość Tatr, obecność terenów chronionych, zabytkową architekturę oraz rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Zakopane, będące jednym z najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych w Polsce, przyciąga turystów przez cały rok.

Rosnące koszty obsługi turystów

Władze miasta tłumaczą podwyżkę opłaty wysokimi kosztami utrzymania infrastruktury oraz obsługi ruchu turystycznego. Jak wskazano w dokumentach towarzyszących uchwale, liczba osób czasowo przebywających w Zakopanem wielokrotnie przewyższa liczbę stałych mieszkańców. To oznacza duże obciążenie dla miejskich służb odpowiedzialnych za utrzymanie czystości, gospodarkę odpadami, drogi, chodniki, infrastrukturę turystyczną oraz bezpieczeństwo publiczne.

Szacuje się, że wpływy Zakopanego z opłaty miejscowej od stycznia do sierpnia bieżącego roku wyniosły ponad 4 mln złotych, a rocznie miasto uzyskiwało do tej pory około 5 mln zł. Po podwyżce dochody z tego tytułu mają znacząco wzrosnąć, co ma przełożyć się na lepszą obsługę i utrzymanie miasta w sezonie turystycznym.

Zmiany w poborze opłaty i katalog zwolnień

Nowelizacja ustawy nie tylko podnosi maksymalne stawki, ale również zmienia sposób pobierania opłat. Dotychczasowych inkasentów zastąpią płatnicy – będą nimi podmioty świadczące usługi zakwaterowania, czyli właściciele hoteli, pensjonatów, apartamentów czy kwater prywatnych.

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Nowe przepisy określają także katalog osób zwolnionych z opłaty. Zwolnienia obejmą między innymi osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby przebywające w danej miejscowości dłużej niż 29 kolejnych nocy.

Nowe możliwości dla innych miejscowości turystycznych

Zmiana przepisów otwiera drogę do pobierania opłaty miejscowej również w innych popularnych lokalizacjach turystycznych, które dotychczas nie spełniały wymogów dotyczących jakości powietrza. Przykładem jest Kraków, gdzie do tej pory nie można było pobierać opłaty miejscowej właśnie z tego powodu.

Nowe regulacje pozwalają na ustalenie stawki do 5 zł za noc w miejscowościach o walorach krajobrazowych oraz 5,50 zł w obszarach ochrony uzdrowiskowej. Dla miejscowości posiadających status uzdrowiska maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej wyniesie 6,86 zł za dobę.