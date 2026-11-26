RMF24

Senat bez poprawek przyjął ustawę o Karcie Rodziny Mundurowej. Nowe uprawnienia obejmą żołnierzy, policjantów, strażaków i ich rodziny, ale nie wszystkich funkcjonariuszy. Według szacunków w przyjętej przez Sejm wersji liczba korzystających z karty wyniesie ok. 2,2 mln osób.

Kto skorzysta z nowych przywilejów?

Za przyjęciem ustawy bez poprawek zagłosowało 52 senatorów, 27 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Przyjęcie ustawy bez poprawek zarekomendowały na połączonym posiedzeniu senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisja Obrony Narodowej.

Projekt ustawy przygotowały wspólnie kluby KO, PSL-TD i Lewicy. Zgodnie z ustawą funkcjonariusze formacji podległych MON i MSWiA – m.in. żołnierze, policjanci czy strażacy oraz członkowie ich rodzin – objęci zostaną systemem szczególnych uprawnień, m.in. ulgami na przejazdy koleją.

Karta oraz prawa z niej wynikające obejmą też weteranów i weteranów poszkodowanych, a także ich rodziny, rencistów oraz ich rodziny, a także rodziny żołnierzy i funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych. Ma ona umożliwić m.in. bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych, pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli dzieci beneficjentów karty przy zmianie miejsca zamieszkania, ulgi przy przejazdach pociągami na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych (37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na długookresowe) oraz ulgi przy opłatach paszportowych (50 proc. ulgi dla dorosłych, 75 proc. dla dzieci).

W Sejmie część uprawnień rozszerzono na strażaków-ratowników OSP oraz ich małżonków i dzieci – nie obejmą ich zniżki na bilety kolejowe długookresowe oraz bezkolejkowy dostęp do świadczeń medycznych w placówkach podległych MSWiA i MON.

Ustawa ustanawia też 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

Część senatorów chciała rozszerzenia grupy beneficjentów

W trakcie senackich prac nad ustawą senatorowie, szefowie formacji i związkowcy proponowali rozszerzenie kręgu uprawnionych do karty m.in. na Służbę Więzienną i rodziny jej funkcjonariuszy, rodziny funkcjonariuszy służb specjalnych, Służbę Celno-Skarbową, Straż Marszałkowską, a nawet ratowników GOPR.

Według szacunków w przyjętej przez Sejm wersji liczba korzystających z karty wyniesie ok. 2,2 mln osób. Przedstawiciele resortów obrony i spraw wewnętrznych oraz posłowie, którzy zainicjowali projekt, przekonywali jednak podczas posiedzenia, by pozostawić ją bez zmian.

Przypominali, że jej celem jest m.in. zachęcenie do służby w formacjach odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo państwa i borykających się z niedoborami kadrowymi. Rozszerzanie katalogu uprawnionych nie tylko znacząco zwiększyłoby koszty, ale też w praktyce nie pozwoliłoby np. na bezkolejkowy dostęp do świadczeń medycznych – argumentowali. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.