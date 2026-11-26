RMF24

Kilka irańskich dronów zaatakowało kuwejckie instalacje wojskowe, w tym stację monitoringu obrony przeciwlotniczej, gdzie operowało dwóch włoskich techników z Rheinmetall Italia – przekazał minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani. Dwóch mężczyzn zginęło, ranni zostali też Kuwejtczyk i Pakistańczyk.

Do eksplozji doszło około godziny 14:00 w miejscu, w którym zatrudnionych było dwóch włoskich techników z Rheinmetall Italia, wykonujących konserwację anten detekcyjnych systemu obrony przeciwlotniczej Skyguard, używanego przez Siły Zbrojne Kuwejtu.

W wyniku potężnej eksplozji obaj nasi rodacy, zgodnie z informacjami napływającymi z Kuwejtu, zginęli - powiedział Tajani w Senacie. Premier Włoch Giorgia Meloni i minister złożyli kondolencje rodzinom ofiar.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Kuwejtu Saud Abdulaziz Al-Otayan oświadczył, że ranni zostali przewiezieni do szpitala.

Atak przeprowadzono w momencie, kiedy delegacja z Włoch przebywała w Kuwejcie z powodu rozmów o kwestiach bezpieczeństwa. Śmierć dwóch Włochów może dodatkowo utrudnić i tak już trudne starania o mediację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Nie ma jeszcze żadnego oświadczenia Iranu w związku z atakiem. Al-Dżazira uważa, że skala ataku spowoduje, że gniew ze strony Kuwejtu i krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) będzie znacznie silniejszy, a działania dyplomatyczne staną się znacznie trudniejsze.

Atak na Kuwejt jest najnowszym z serii ataków na kraje GCC, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wcześniej nie tylko Kuwejt, ale i Bahrajn stawały się celem irańskich ataków. Teheran twierdził, że kontynuuje ataki, ponieważ w tych krajach nadal rozmieszczone są różnego rodzaju amerykańskie zasoby wojskowe.

GCC wielokrotnie powtarzało, że atak na jednego z członków jest atakiem na wszystkich oraz że uważa takie ataki za naruszenie swojej suwerenności i prawa krajowego.

Iran intensyfikuje ataki, również na morzu

Stacja Al-Dżazira zwraca uwagę, że Iran nasila ataki również na statki przepływające przez Cieśninę Ormuz. Wczoraj odnotowano cztery takie przypadki, przedwczoraj – sześć, a dzisiaj dotychczas uderzono w dwa tankowce.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przekazał, że dwa ostatnie tankowce, które natrafiły na miny morskie, płynęły „nieautoryzowaną trasą” – co oznacza, że statki te obrały kurs nieuzgodniony z Irańczykami. Teheran utrzymuje, że cieśnina pozostaje zamknięta i znajduje się pod jego kontrolą.

Agencja AP podaje, że Iran nasila ataki na statki, dążąc do podniesienia światowych cen energii i wywarcia presji na USA, które blokują irańskie porty.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) odnotowała od 1 marca do 23 listopada 141 potwierdzonych incydentów związanych z bezpieczeństwem żeglugi na wodach Bliskiego Wschodu, w tym 15 w listopadzie.