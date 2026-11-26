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Rosyjska służba graniczna FSB ma w najbliższych latach całkowicie zakończyć działalność na terytorium Armenii – zapowiedział premier tego kraju Nikol Paszynian. Rosjanie „strzegą” granic Armenii z Turcją i Iranem od 1992 roku.

Paszynian podziękował rosyjskim pogranicznikom za służbę na granicach Armenii, jednocześnie deklarując, że Erywań zamierza samodzielnie przejąć ich ochronę.

Jesteśmy wdzięczni rosyjskim pogranicznikom za to, że przez wszystkie te lata stali na naszych granicach. Myślę jednak, że w najbliższych latach będziemy musieli w pełni wziąć odpowiedzialność za ochronę granic państwowych – powiedział armeński premier.

Rosyjscy wojskowi ochraniają granice Armenii z Turcją i Iranem na podstawie porozumienia zawartego między Moskwą a Erywaniem w 1992 roku.

Proces przejmowania zadań przez Armenię rozpoczął się w 2024 roku. Władze w Erywaniu zdecydowały wtedy o samodzielnej obsłudze punktu kontrolnego na lotnisku Zwartnoc w stolicy kraju.

Od 1 stycznia ubiegłego roku armeńscy pogranicznicy przejęli również pełną kontrolę nad posterunkiem na granicy z Iranem. Moskwa i Erywań uzgodniły jednak dalszą wspólną ochronę części granic kraju.

Reforma, zbliżenie z Unią Europejską i zawiedzione zaufanie

Na początku listopada Paszynian mówił, że stopniowe przekazywanie ochrony granic armeńskiej służbie granicznej jest związane z reformami prowadzonymi w ramach przygotowań do liberalizacji zasad wizowych z Unią Europejską.

Od 1995 roku w Armenii działa także rosyjska baza wojskowa. We wrześniu premier oświadczył, że jego kraj „nie będzie miał zastrzeżeń”, jeśli Rosja zdecyduje się ją zamknąć. Ocenił wówczas, że wojna z Azerbejdżanem w Górskim Karabachu z 2023 roku pokazała, iż baza nie ma „żywotnego znaczenia” dla bezpieczeństwa Armenii.

Był to oczywisty przytyk dla braku reakcji Moskwy na azerską agresję. Armenia należała wówczas do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym pod przywództwem Rosji i była objęta - w teorii - sojuszniczym parasolem ochronnym. W praktyce wojska OUBZ nie kiwnęły palcem, gdy Azerbejdżan przeprowadził ofensywę na Górski Karabach, doprowadzając do eksodusu ludności ormiańskiej.

Prezydent Rosji Władimir Putin odpowiedział Paszynianowi, że jeśli Erywań nie będzie zainteresowany utrzymaniem bazy, rosyjska strona może opuścić ją „choćby jutro”.