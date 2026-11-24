RMF24

„Decyzja w sprawie programu CPN zapadnie najpewniej w połowie grudnia. (...) W ciągu najbliższych godzin ceny powinny być niższe niż wczoraj” - zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka, minister energii.

„Apeluję do pana prezydenta”

W Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka podkreślał, że niższe ceny paliw będą widoczne w ciągu najbliższych godzin. Decyzja dotycząca przedłużenia programu CPN zapadnie jednak najprawdopodobniej dopiero w połowie grudnia.

Oczywiście sytuacja na rynkach jest niezwykle dynamiczna, ale tak - ostatnie dni to konsekwentny spadek cen na rynkach światowych. Stąd też na pylonach powinniśmy już w kolejnych godzinach i kolejnych dniach obserwować jeszcze niższe stawki - powiedział minister energii.

Zapowiedział również, że nie wzrosną ceny gazu i odbiorcy indywidualni, którzy ogrzewają w ten sposób swoje domy, nie zapłacą więcej. Ceny gazu będą takie jak w tym roku. Zwracam uwagę także na to, że ta cena z taryfy wynosi 197 zł 29 groszy (za megawatogodzinę - red.), ale i tak jest niższa niż w latach poprzednich. Więc my nie tylko zanotowaliśmy spadek z 2025 na 2026 rok, ale także utrzymamy tę stawkę w 2027 roku. Czyli w ciągu dwóch lat, mimo inflacji, mamy spadki cen za megawatogodzinę - dodał.

Obniżki - jak zaznaczył - będą finansowane z daniny gazowej i będą kosztować państwo ok. 6,2 mld zł (mniej więcej tyle samo, co kwota uzyskana z danin).

Apeluję i proszę pana prezydenta o podpis pod tą ustawą, gdy ona trafi na jego biurko, bo to jest regulacja jednoznacznie korzystna. Nie naruszy też planu inwestycyjnego w transformację energetyczną - powiedział Miłosz Motyka.

„ Jesteśmy odpowiednio zakontraktowani na gaz ”

Minister energii poinformował również, że nadzwyczajna sytuacja zgłoszona przez QatarEnergy doprowadziła do anulowania jednego z kontraktów pomiędzy Orlenem a katarskim dostawcą. Jednocześnie podkreślił, że Polska nadal ma jeden długoterminowy kontrakt na dostawy katarskiego gazu i nasze potrzeby są zabezpieczane przez dostawy z Norwegii i Stanów Zjednoczonych. Do tego dochodzi własne wydobycie.

Jesteśmy odpowiednio zakontraktowani, jeżeli chodzi o bieżące dostawy. Mamy też wydobycie własne, gazociąg Baltic Pipe, który zabezpiecza istotną część, plus magazyny gazu na najwyższym poziomie zapełnione w całej Unii Europejskiej - wskazał.

Motyka przekazał również, że spółka podległa pełnomocnikowi rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej podjęła decyzję, by złożyć niewiążącą na razie ofertę sprzedaży kupna magazynów gazu od Orlenu.

Chodzi o to, by Gaz-System i spółka podległa przejęła te magazyny, mogła też realizować plan inwestycyjny. Bo naszym zdaniem te magazyny powinny być większe i to powinna być powierzchnia min. 5 mld m sześc.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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