RMF24

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Paweł Jabłoński, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwoju Plus, był gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Prowadzący Tomasz Terlikowski był jednak zmuszony przerwać wywiad ze względu na to, że polityk - rozmawiając o nominacjach ambasadorskich i broniąc decyzji prezydenta Nawrockiego - zaczął obrażać dziennikarza RMF FM i nazywać go „kłamcą”.

Paweł Jabłoński od początku rozmowy skupiał się na atakowaniu rządzących, w tym premiera Donalda Tuska. Gdy poruszony został temat amerykańskiej bazy w Polsce, Jabłoński stwierdził, że „jest to wielkie zasadnie dla polskiej dyplomacji i widzi małą aktywność ministerstwa spraw zagranicznych”.

Dobrze, żeby rząd też przestał wreszcie przeszkadzać, bo pamiętamy te różne dziwaczne wypowiedzi Donalda Tuska. To się na szczęście zmieniło, co odnotowuję też jako poseł opozycji pozytywnie, że tutaj rząd zmienił swoje podejście - powiedział jabłoński.

Dalej poruszona została kwestia nominacji ambasadorskich i braku polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Paweł Jabłoński stwierdził, że „polski rząd odwołał sprawnego ambasadora w USA”.

Jeżeli działanie w interesie Polski, nieprzeszkadzanie w działaniu w interesie Polski, jest jakimś powodem do chwały... Kiedyś to nie było nic nadzwyczajnego, że akurat w sprawach bezpieczeństwa nikt sobie nie przeszkadzał. Tusk trochę przeszkadzał, więc jak się z tego wycofał, ja to doceniam, chociaż, szczerze mówiąc, to nie jest powód do chwały, bo jakby byli skuteczniejsi, jakby na przykład Polska miała sprawnego ambasadora w Waszyngtonie, którego oni odwołali... - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Tomasz Terlikowski zareagował na tę wypowiedzieć, ripostując, że „prezydent nie pomógł w posiadaniu sprawnego ambasadora i nie zatwierdza żadnego”. Ta wypowiedź spowodowała wzburzoną reakcję Jabłońskiego.

Paweł Jabłoński: Co to znaczy, że nie pomógł? Że nie nominował pana Klicha?

Tomasz Terlikowski: Nie nominował żadnych ambasadorów, przypomnijmy.

J: Panie redaktorze, przepraszam, co to znaczy, że nie pomógł w posiadaniu sprawnego ambasadora? Że nie nominował pana Klicha, nie nominował żadnych ambasadorów? Przypomnijmy, prezydent ma konstytucyjną kompetencję do tego, żeby mianować i odwoływać ambasadorów. Rząd postanowił zabrać mu tę kompetencję.

T: Ale to rząd prowadzi politykę zagraniczną, nie prezydent.

J: Współdziała z prezydentem. Niech pan przeczyta, panie redaktorze, konstytucję. Jest bardzo jasno napisane, że to jest kompetencja prezydenta. Nie może być tak, że partyjniak z Platformy Obywatelskiej, którego wskaże pan Tusk czy pan Sikorski, ma po prostu dostawać od prezydenta pieczątkę. Prezydent nie jest notariuszem, prezydent ma kompetencje.

T: Przypomnę, prezydent nie mianował żadnych ambasadorów, także tych, którzy wywodzą się z MSZ-u, nie są w żaden sposób uwarunkowani partyjnie. Po prostu nie mianował i tyle.

J: Dlatego, panie redaktorze, jeżeli rząd podchodzi do tego w taki sposób, że nie konsultuje z prezydentem nic, tylko przedstawia mu nazwiska do podpisania, to jest to odbieranie konstytucyjnej kompetencji prezydentowi. Trzeba czytać przepisy, trzeba je szanować i trzeba je stosować.

T: Ale pan doskonale wie, że przepisy są różnie interpretowane i zawsze były.

J: W dzisiejszych czasach rzeczywiście tak jest, że rząd sobie interpretuje, jak chce. Mówi, że jak nie podoba im się jakiś sędzia w Trybunale, to go usunął i wstawia jakąś panią i ona powie, że jest najdłużej pełniącą obowiązki.

T: Teraz mówimy o bazie. Pana zdaniem na początku grudnia zapadnie ta decyzja?

J: Mam nadzieję, że zapadnie jak najszybciej. Mam nadzieję, że Tusk nie zacznie znowu z tym przeszkadzać.

T: Tusk przeszkadza? A nie Kushner? Nie Putin? Nie Witkoff? Nie Trump?

J: Ja jestem politykiem polskim i oceniam polityków polskich. Jeżeli Donald Tusk podważał publicznie wiarę w to, że Amerykanie są naszym sojusznikiem w NATO i że będzie można na nich liczyć, zupełnie bez sensu apelując, odwołując się tak naprawdę do silnej Rosji.

T: Jeżeli Trump mówi, że Putin jest jego przyjacielem - to nie podważa naszego zaufania do Donalda Trumpa?

J: Sikorski pisał do Ławrowa: „Drogi Siergieju”, a Tusk się spotykał z Putinem. Ja jestem politykiem polskim i ja rozliczam polityków Polski.

T: Ale to się działo dawno temu.

J: Tak, oczywiście, usprawiedliwiajmy dalej różne prorosyjskie działania, z których ci ludzie, przypominam, nigdy się nie rozliczyli. Czy panu to nie przeszkadza i nie wzbudza jakiejś wewnętrznej sprzeczności, że dzisiaj ten człowiek pełni funkcję premiera?

T: Panie pośle, czy może pan wysłuchać mojego pytania?

J: Nie chce pan rozmawiać o politykach, polskich politykach rządu - rozumiem to, bo to jest dla rządu trudne.

T: Czy panu nie przeszkadza to, co mówi Jared Kushner i Donald Trump o Władimirze Putinie?

J: Oczywiście, że mi przeszkadza, ale to są politycy amerykańscy. Mogę krytykowac polityków amerykańskich i niemieckich.

T: To proszę ich skrytykować.

J: To skrytykowałem. Ale przepraszam, pan mi zadaje pytanie. Ja mówię, pan mi wchodzi w słowo, dlatego że pan wie prawdopodobnie, że powiem coś, co będzie niekorzystne dla rządu Donalda Tuska. Ale niech pan pozwoli mi przejść do tego.

T: Ale o Jaredzie Kushnerze pan coś powie?

J: To, co wczoraj opowiadał w „Politico” u Dopfnera, to są po prostu kretynizmy. Jak on opowiada, że Putin chce pokoju.

T: On też mówił, że jest historycznym politykiem...

J: No, ileś tam różnych głupot naopowiadał. Bardzo wielu polityków zagranicznych opowiada różne głupoty. I jak opowiadają te różne głupoty politycy amerykańscy, niemieccy, francuscy czy z jakichkolwiek innych krajów, ja jestem tak samo krytyczny. Problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że jeżeli polska polityka, polska dyplomacja nie robi nic w tej sprawie, żeby nie wpływać...

T: Przed chwilą powiedział pan, że robi.

J: Powiedziałem, że na szczęście przestał przeszkadzać, ale skuteczności specjalnie nie widzę. Na przykład to, że nominowali partyjniaka do ambasady. Jestem politykiem opozycji i recenzuję ten rząd. Nominowali senatora Platformy Obywatelskiej, człowieka, który zresztą przed nominacją obrażał prezydenta Stanów Zjednoczonych.

T: To jest dość naturalne, że rząd ma swoich ludzi.

J: Mówili, że będzie profesjonalna dyplomacja. Nominowali senatora Klicha, partyjniaka, do Waszyngtonu, nominowali senatora Pocieja do Strasburga, partyjniaka. Wincenta Rostowskiego do Paryża. Swoją sekretarkę, panie pośle, sekretarkę Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej...

T: Prezydent zawetował wszystkich.

J: Prezydent nie zawetował.

T: Zablokował.

J: Nie zablokował.

T: Nie mamy ambasadorów.

J: Dlaczego pan nie może sięgnąć do konstytucji i przeczytać przepisu. Przepis mówi, że prezydent nie blokuje, a tylko prezydent podejmuje decyzje.

T: A równocześnie ta sama konstytucja głosi, że politykę zagraniczną prowadzi rząd.

J: Z prezydentem. Dlaczego pan kłamie?

T: Nie kłamię, przypominam tylko, kto jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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