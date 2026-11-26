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Sąd Okręgowy w Warszawie skazał w czwartek na 30 lat więzienia Andriia S. i na 15 lat więzienia Iona B. Chodzi o sprawę zabójstw w opuszczonej kamienicy przy ul. Grzybowskiej - „domu złym na Woli”, jak zaczęto określać to miejsce w mediach. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa miała swój początek w kwietniu 2024 r., kiedy to w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 71 na warszawskiej Woli znaleziono ciała dwóch mężczyzn, a kolejne zwłoki odkryto dzień później. Do sprawy zatrzymano wtedy siedem osób, mogących mieć związek ze zdarzeniem - czterech mężczyzn i trzy kobiety. Wszystkie te osoby były bezdomne.

Seria zabójstw w opuszczonej kamienicy

W styczniu tego roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie, a proces rozpoczął się w marcu. Andrii S. został oskarżony o zabójstwo dwóch mężczyzn, a Ion. B o współudział w jednym z zabójstw.

Według prokuratury na początku lutego 2024 r. po kłótni i podczas picia alkoholu, oskarżeni zaatakowali mężczyznę i pobili go śmiertelnie, używając niebezpiecznego narzędzia. Po popełnieniu zbrodni jego ciało ukryli.

Do drugiego zabójstwa doszło w nocy z 4 na 5 kwietnia 2024 r. w wyniku sprzeczki, która przerodziła się w agresję fizyczną, pomiędzy Andrijem S. i innym mężczyzną.

Wyrok: 30 lat więzienia

W czwartek w warszawskim sądzie zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd skazał Andriia S. na 30 lat więzienia. Z kolei Ion B. usłyszał wyrok 15 lat więzienia.

Sędzia Marcin Kosowski w ustnym uzasadnieniu podkreślił, że wina oskarżonych nie budzi żadnych wątpliwości.

Wskazał na zeznania świadków, którzy wprawdzie nie widzieli samej zbrodni, ale słyszeli o niej od oskarżonego. Wersje oskarżonych pozwalają ustalić punkty styczne, które w korespondencji z zeznaniami świadków odtwarzają przebieg zdarzenia - podkreślił sędzia.

Zaznaczył, że oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu, Andrii S. był głównym sprawcą. Natomiast Ion B. był świadom i zamiarem bezpośrednim brał udział w zabójstwie.

Oskarżonym należy przypisać zarzucane im czyny – stwierdził sędzia.

Jednocześnie sąd wskazał że, jeśli chodzi o drugie zabójstwo, to nie jest możliwe ustalenie dokładnej przyczyny śmierci pokrzywdzonego. W związku z tym kwalifikacja czynu została zmieniona na łagodniejszą.

Sąd podkreślił, że wymierzona oskarżonym kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości. Cała ta otoczka, sposób funkcjonowania, spożywanie alkoholu i narkotyki, uzasadnia orzeczenie kary w takim wymiarze - ocenił sąd.

To nie koniec sprawy

Czwartkowy nieprawomocny wyrok nie kończy sprawy dotyczącej zabójstw w kamienicy przy Grzybowskiej.

Chodzi o zatrzymanego w Niemczech i sprowadzonego do Polski Ivana R., który jest podejrzany o zabójstwo kolejnego mężczyzny.

Miał go pobić i kopać po całym ciele, powodując wielomiejscowe obrażenia, w tym złamania czaszki, pęknięcie nerki i śledziony oraz złamania żeber z uszkodzeniami płuc. W efekcie obrażeń pobity mężczyzna zmarł.

Po zakończonej rozprawie prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa poinformowała, że w kwestii Ivana R. został we wtorek skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia.

Podkreśliła, że jeśli chodzi o apelację, to prokuratura najpierw zapozna się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

Taka sprawa wiele razy w karierze się nie zdarza. Były to jedne z najbardziej drastycznych zabójstw - przekazała dziennikarzom prokurator.

Wcześniej prokuratura informowała, że w sprawie zabójstw w kamienicy przy ul. Grzybowskiej siedmioro podejrzanych - Paweł M., Viktoria V., Iryna S.–P., Tetiana K., Mykola R., Volodymyr H., Mateusz C. - usłyszało zarzuty niezawiadomienia o przestępstwie zaś Maksym H. zarzut udziału w bójce i pobiciu.