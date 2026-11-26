Sprawa miała swój początek w kwietniu 2024 r., kiedy to w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 71 na warszawskiej Woli znaleziono ciała dwóch mężczyzn, a kolejne zwłoki odkryto dzień później. Do sprawy zatrzymano wtedy siedem osób, mogących mieć związek ze zdarzeniem - czterech mężczyzn i trzy kobiety. Wszystkie te osoby były bezdomne.
Seria zabójstw w opuszczonej kamienicy
W styczniu tego roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie, a proces rozpoczął się w marcu. Andrii S. został oskarżony o zabójstwo dwóch mężczyzn, a Ion. B o współudział w jednym z zabójstw.
Według prokuratury na początku lutego 2024 r. po kłótni i podczas picia alkoholu, oskarżeni zaatakowali mężczyznę i pobili go śmiertelnie, używając niebezpiecznego narzędzia. Po popełnieniu zbrodni jego ciało ukryli.
Do drugiego zabójstwa doszło w nocy z 4 na 5 kwietnia 2024 r. w wyniku sprzeczki, która przerodziła się w agresję fizyczną, pomiędzy Andrijem S. i innym mężczyzną.
Wyrok: 30 lat więzienia
W czwartek w warszawskim sądzie zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd skazał Andriia S. na 30 lat więzienia. Z kolei Ion B. usłyszał wyrok 15 lat więzienia.
Sędzia Marcin Kosowski w ustnym uzasadnieniu podkreślił, że wina oskarżonych nie budzi żadnych wątpliwości.
Wskazał na zeznania świadków, którzy wprawdzie nie widzieli samej zbrodni, ale słyszeli o niej od oskarżonego. Wersje oskarżonych pozwalają ustalić punkty styczne, które w korespondencji z zeznaniami świadków odtwarzają przebieg zdarzenia - podkreślił sędzia.
Zaznaczył, że oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu, Andrii S. był głównym sprawcą. Natomiast Ion B. był świadom i zamiarem bezpośrednim brał udział w zabójstwie.
Oskarżonym należy przypisać zarzucane im czyny – stwierdził sędzia.
Jednocześnie sąd wskazał że, jeśli chodzi o drugie zabójstwo, to nie jest możliwe ustalenie dokładnej przyczyny śmierci pokrzywdzonego. W związku z tym kwalifikacja czynu została zmieniona na łagodniejszą.
Sąd podkreślił, że wymierzona oskarżonym kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości. Cała ta otoczka, sposób funkcjonowania, spożywanie alkoholu i narkotyki, uzasadnia orzeczenie kary w takim wymiarze - ocenił sąd.
To nie koniec sprawy
Czwartkowy nieprawomocny wyrok nie kończy sprawy dotyczącej zabójstw w kamienicy przy Grzybowskiej.
Chodzi o zatrzymanego w Niemczech i sprowadzonego do Polski Ivana R., który jest podejrzany o zabójstwo kolejnego mężczyzny.
Miał go pobić i kopać po całym ciele, powodując wielomiejscowe obrażenia, w tym złamania czaszki, pęknięcie nerki i śledziony oraz złamania żeber z uszkodzeniami płuc. W efekcie obrażeń pobity mężczyzna zmarł.
Po zakończonej rozprawie prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa poinformowała, że w kwestii Ivana R. został we wtorek skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia.
Podkreśliła, że jeśli chodzi o apelację, to prokuratura najpierw zapozna się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
Taka sprawa wiele razy w karierze się nie zdarza. Były to jedne z najbardziej drastycznych zabójstw - przekazała dziennikarzom prokurator.
Wcześniej prokuratura informowała, że w sprawie zabójstw w kamienicy przy ul. Grzybowskiej siedmioro podejrzanych - Paweł M., Viktoria V., Iryna S.–P., Tetiana K., Mykola R., Volodymyr H., Mateusz C. - usłyszało zarzuty niezawiadomienia o przestępstwie zaś Maksym H. zarzut udziału w bójce i pobiciu.