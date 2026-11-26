RMF24

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Pięć osób, w tym były dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie i jego dwóch zastępców, usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu Polskiej Akademii Nauk. Według prokuratury szkoda przekracza 500 tys. zł.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, postępowanie dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby kierujące działalnością ogrodu botanicznego.

Śledztwo wszczęto 6 lutego po zawiadomieniu złożonym przez prezesa oraz kanclerza Polskiej Akademii Nauk. Jego prowadzenie powierzono Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Prokuratura zabezpieczyła dokumentację z PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Kancelarii PAN, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie i Państwowej Inspekcji Pracy. Dotychczas przesłuchano 18 świadków. Śledczy uzyskali też opinię kryminalistyczną oraz analizę przygotowaną przez analityków CBA.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie kierownictwa ogrodu mieli zawierać między sobą dodatkowe umowy o pracę. Takie umowy miały być podpisywane również z osobami już zatrudnionymi na etatach.

Prokuratura wskazuje ponadto na możliwe nieprawidłowości w ewidencji i rozliczaniu czasu pracy, pomijanie procedur zakupowych oraz przekraczanie limitów płacowych.

Pięć osób z zarzutami

W sprawie zatrzymano byłego dyrektora ogrodu, jego zastępcę do spraw ekonomicznych i rozwoju, zastępcę do spraw administracyjno-technicznych, kierownika działu kadr i płac oraz główną księgową.

Podczas przeszukań, prowadzonych w celu znalezienia dowodów związanych z zatrudnieniem podejrzanych, zabezpieczono m.in. sprzęt elektroniczny.

Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty niegospodarności.

Czterech podejrzanych nie przyznało się w pełni do zarzucanych im czynów. Jedna osoba przyznała się częściowo. Wszyscy złożyli obszerne wyjaśnienia, odpowiadali na pytania prokuratora i kwestionowali ustalenia postępowania.

Wobec wszystkich zastosowano dozór policji oraz zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.