Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, postępowanie dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby kierujące działalnością ogrodu botanicznego.
Śledztwo wszczęto 6 lutego po zawiadomieniu złożonym przez prezesa oraz kanclerza Polskiej Akademii Nauk. Jego prowadzenie powierzono Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.
Prokuratura zabezpieczyła dokumentację z PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Kancelarii PAN, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie i Państwowej Inspekcji Pracy. Dotychczas przesłuchano 18 świadków. Śledczy uzyskali też opinię kryminalistyczną oraz analizę przygotowaną przez analityków CBA.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie kierownictwa ogrodu mieli zawierać między sobą dodatkowe umowy o pracę. Takie umowy miały być podpisywane również z osobami już zatrudnionymi na etatach.
Prokuratura wskazuje ponadto na możliwe nieprawidłowości w ewidencji i rozliczaniu czasu pracy, pomijanie procedur zakupowych oraz przekraczanie limitów płacowych.
Pięć osób z zarzutami
W sprawie zatrzymano byłego dyrektora ogrodu, jego zastępcę do spraw ekonomicznych i rozwoju, zastępcę do spraw administracyjno-technicznych, kierownika działu kadr i płac oraz główną księgową.
Podczas przeszukań, prowadzonych w celu znalezienia dowodów związanych z zatrudnieniem podejrzanych, zabezpieczono m.in. sprzęt elektroniczny.
Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty niegospodarności.
Czterech podejrzanych nie przyznało się w pełni do zarzucanych im czynów. Jedna osoba przyznała się częściowo. Wszyscy złożyli obszerne wyjaśnienia, odpowiadali na pytania prokuratora i kwestionowali ustalenia postępowania.
Wobec wszystkich zastosowano dozór policji oraz zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.