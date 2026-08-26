Nadzieja w Rozwoju Plus? Koalicja spróbuje odrzucić weto ws. ustawy o statusie osoby najbliższej

RMF24

Koalicja rządowa - na najbliższym posiedzeniu Sejmu - po raz kolejny spróbuje odrzucić prezydenckie weto. To najnowsze ustalenia dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego. Chodzi o decyzję Karola Nawrockiego ws. ustawy o statusie osoby najbliższej.

Wcześniejsze próby odrzucenia prezydenckiego weta - na przykład dotyczące ustawy o kryptowalutach - kończyły się fiaskiem. W tym wypadku rządzący liczą jednak na wsparcie nowo powstałego klubu pod przywództwem Mateusza Morawieckiego.

Teraz mamy trochę inną sytuację w Sejmie. Pojawił się klub parlamentarny Rozwój Plus i tu powstaje pytanie: jak zachowają się członkowie tego klubu? – zastanawia się Aleksandra Leo z Unii Centrum.

Byli członkowie PiS mają być jednak wierni decyzjom prezydenta.

Adam Dziedzic z PSL-u podkreśla z kolei, że koalicja nie może grać pod dyktando Karola Nawrockiego. Gdybyśmy przyjęli taką formułę, że za każdym razem będziemy się zachowywać jak potulne baranki, nie miałoby to sensu. W takim razie trzeba byłoby zlikwidować Sejm i Senat– stwierdził.

Według opozycji głosowanie nad wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej jest nieprzypadkowe. Tusk planuje odwrócić uwagę opinii publicznej od tych spraw, którymi Polacy żyją i wprowadzić wątek światopoglądowy. To jest stara metoda Tuska – mówił poseł PiS-u Andrzej Śliwka.

Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba ponad 270 głosów, a więc i członków dzisiejszej opozycji.