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Sąd wojskowy w Moskwie aresztował gen. płk. Jurija Grechowa, zastępcę głównodowodzącego rosyjskimi Siłami Powietrzno-Kosmicznymi do spraw uzbrojenia. To kontynuacja czystek w resortach siłowych Rosji.

Parada z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie (fot. GAVRIIL GRIGOROV)

Parada z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie (fot. GAVRIIL GRIGOROV) / AFP/East News

Według informacji przekazanych przez źródła RBC, 235. Garnizonowy Sąd Wojskowy w Moskwie 25 listopada zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Jurija Grechowa na dwa miesiące.

Śledztwo ma prowadzić Główny Wojskowy Zarząd Śledczy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Sprawa dotyczy podejrzenia przyjęcia łapówki w szczególnie dużej wysokości.

Od 2021 roku odpowiadał za uzbrojenie

Jurij Grechow ma 64 lata i służy w rosyjskiej (a wcześniej radzieckiej) armii od 1979 roku. W latach 2007–2009 był pełniącym obowiązki szefa sztabu i zastępcy dowódcy dywizji obrony powietrznej specjalnego dowództwa.

W 2013 roku został pierwszym zastępcą dowódcy wojsk obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Dwa lata później objął analogiczne stanowisko w strukturach Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji.

Funkcję zastępcy głównodowodzącego WKS do spraw uzbrojenia pełnił od 2021 roku.

Seria postępowań po zmianach w resorcie obrony

Aresztowanie Grechowa jest kolejną sprawą dotyczącą wysokich rangą przedstawicieli rosyjskiego ministerstwa obrony po dymisji Siergieja Szojgu w maju 2024 roku.

W listopadzie 2026 roku moskiewski sąd skazał byłego pierwszego wiceministra obrony Rosji Rusłana Calikowa na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został uznany za winnego defraudacji, legalizacji pieniędzy oraz przyjmowania łapówek.

Wyroki więzienia usłyszeli już także m.in. byli wiceministrowie obrony Timur Iwanow i Paweł Popow, a także były szef Głównego Zarządu Kadr MON Jurij Kuzniecow.