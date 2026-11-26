Według informacji przekazanych przez źródła RBC, 235. Garnizonowy Sąd Wojskowy w Moskwie 25 listopada zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Jurija Grechowa na dwa miesiące.
Śledztwo ma prowadzić Główny Wojskowy Zarząd Śledczy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Sprawa dotyczy podejrzenia przyjęcia łapówki w szczególnie dużej wysokości.
Od 2021 roku odpowiadał za uzbrojenie
Jurij Grechow ma 64 lata i służy w rosyjskiej (a wcześniej radzieckiej) armii od 1979 roku. W latach 2007–2009 był pełniącym obowiązki szefa sztabu i zastępcy dowódcy dywizji obrony powietrznej specjalnego dowództwa.
W 2013 roku został pierwszym zastępcą dowódcy wojsk obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Dwa lata później objął analogiczne stanowisko w strukturach Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji.
Funkcję zastępcy głównodowodzącego WKS do spraw uzbrojenia pełnił od 2021 roku.
Seria postępowań po zmianach w resorcie obrony
Aresztowanie Grechowa jest kolejną sprawą dotyczącą wysokich rangą przedstawicieli rosyjskiego ministerstwa obrony po dymisji Siergieja Szojgu w maju 2024 roku.
W listopadzie 2026 roku moskiewski sąd skazał byłego pierwszego wiceministra obrony Rosji Rusłana Calikowa na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został uznany za winnego defraudacji, legalizacji pieniędzy oraz przyjmowania łapówek.
Wyroki więzienia usłyszeli już także m.in. byli wiceministrowie obrony Timur Iwanow i Paweł Popow, a także były szef Głównego Zarządu Kadr MON Jurij Kuzniecow.