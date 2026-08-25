Prezydent Nawrocki zaprasza do Juraty. Skolim, samoobrona i „rozmowy przy matchy”

RMF24

Koncert Skolima, zajęcia z samoobrony, debaty, aktywności sportowe i spotkania z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta – tak wygląda program wydarzenia „Przyszłość.pl”, organizowanego w Juracie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Dwudniowe spotkanie jest skierowane do osób w wieku od 18 do 26 lat.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wtorek na platformie X o uruchomieniu strony internetowej wydarzenia „Przyszłość.pl”. Spotkanie młodzieży z prezydentem Karolem Nawrockim odbędzie się w Juracie 29 i 30 sierpnia.

Rejestracja uczestników została już zamknięta.

W programie znalazły się między innymi bezpośrednie rozmowy z prezydentem o Polsce oraz koncerty. Na scenie mają wystąpić Skolim i Kubańczyk. Uczestnicy usłyszą także braci Hyuka i Hyo Lee, którzy wykonają utwory Fryderyka Chopina.

Zaplanowano również wykłady i debaty, w tym dyskusje pod hasłami: „Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?” oraz „Możesz więcej!”.

Autorski wykład wygłosi dziennikarz Przemysław Babiarz.

Historyk, właściciel klubu i twórcy podcastu

Wśród zaproszonych prelegentów są historyk prof. Andrzej Nowak, właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski, a także Jakub Dymek i Marcin Giełzak – współtwórcy podcastu „Dwie Lewe Ręce”.

W wydarzeniu mają też uczestniczyć publicysta Kacper Kita, autor biografii m.in. premier Włoch Giorgii Meloni, oraz Tomasz Leśniak, szef kuchni piłkarskiej reprezentacji Polski.

Jak podano na stronie spotkania, ministrowie z Kancelarii Prezydenta – w tym jej szef Zbigniew Bogucki oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tomasz Grodecki – przedstawią działania prezydenta wynikające z jego konstytucyjnych prerogatyw. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim prawa, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej.

Organizatorzy przygotowali również strefę sportową. W planie są aktywności na plaży i wodzie, zawody, konkursy oraz bieg z parą prezydencką.

Pierwsza dama Marta Nawrocka zaprosi uczestniczki na „rozmowy przy matchy” oraz zajęcia z samoobrony. W niedzielę ma zostać odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył ks. Jarosław Wąsowicz.

Wydarzenie odbędzie się w Juracie, gdzie znajduje się jedna z rezydencji pozostających do dyspozycji głowy państwa. Obiekt na Mierzei Helskiej budowano w latach 1996-2003. Obecnie pełni funkcję centrum reprezentacyjno-konferencyjnego i jest wykorzystywany do spotkań politycznych oraz celów wypoczynkowych.