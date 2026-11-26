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Opozycja wzywa do dymisji ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego, koalicja zapewnia o wyjaśnieniu sprawy. Według TVN24 na kampanię wyborczą polityka KO pieniądze wpłaciło 113 osób, które w tamtym czasie lub później pracowały albo dostały pracę w państwowych spółkach i instytucjach.

Kierwiński zebrał największą kwotę ze wszystkich kandydatów PO

Według informacji dziennikarzy TVN24+ Marcin Kierwiński w czasie kampanii wyborczej do Sejmu w 2023 r. zebrał od darczyńców blisko 724 tys. zł. Ponad dwie trzecie tej kwoty miało zostać przekazane przez grupę 113 osób, które w chwili dokonywania wpłat pracowały lub w przyszłości znalazły zatrudnienie w spółkach i instytucjach publicznych nadzorowanych przez Koalicję Obywatelską.

Analiza przeprowadzona przez TVN24+ wykazała, że obecny szef MSWiA, a także sekretarz generalny KO i szef struktur partii w Warszawie, w czasie kampanii parlamentarnej w 2023 r. zebrał największą kwotę ze wszystkich kandydatów Platformy Obywatelskiej. Większość osób, które dokonały darowizny na rzecz kampanii Kierwińskiego - zgodnie z doniesieniami - związanych jest z Warszawą i woj. mazowieckim.

Na liście osób, które wsparły Kierwińskiego, znaleźli się m.in. samorządowcy, osoby pracujące w spółkach państwowych oraz przedstawiciele kadry kierowniczej instytucji publicznych.

Co z wotum nieufności wobec Kierwińskiego?

Opozycja na razie nie może złożyć wotum nieufności wobec szefa MSWiA.

Na razie jest to niemożliwe, bo na początku listopada Sejm obronił Marcina Kierwińskiego, a kolejny wniosek o przeprowadzenie wotum nieufności można zgłosić dopiero po upływie trzech miesięcy podobne – relacjonuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski.

Sejm zdecydował ws. wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego Sejm nie przyjął wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Szefa MSWiA chciała odwołać opozycja.

Do dymisji szefa MSWiA wzywa między innymi Partia Razem. Jej lider Adrian Zandberg uważa, że bez względu na to, kto rządzi, mechanizmy w przypadku finansowania kampanii są podobne.

Rozdrapywanie państwa to jest najświętszy sakrament PO-PiS-u. Platforma i PiS od 20 lat w ten sposób traktują nasze państwo, spółki Skarbu Państwa, spółki komunalne, instytucje publiczne – powiedział lider Razem.

„Sprawę trzeba wyjaśnić” - tak mówi z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Każdy musi mieć prawo i możliwość też obrony i pokazania, w jaki sposób konstruował swoje finansowe zaplecze kampanii – tłumaczy polityk KO.

Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury

Jednocześnie Konfederacja zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie finansowania kampanii Marcina Kierwińskiego.

Poseł Konfederacji Michał Wawer powiedział na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że „z uwagi na te wszystkie tutaj krzyżujące się interesy i podejrzenia uważamy jako Konfederacja, że tą sprawą powinna zająć się prokuratura, tę sprawę dogłębnie wyjaśnić i prześledzić”.

Wawer podkreślił, że prokuratura powinna zbadać, „czy przypadkiem nie było jednak związku pomiędzy tym, że ktoś wpłacał na kampanię Marcina Kierwińskiego, a tym, że następnie otrzymywał zatrudnienie na stanowisku, na które pan Kierwiński miał wpływ”.

Pytany, co dokładnie znajdzie się w zawiadomieniu, poseł poinformował, że wniosek będzie zawierał „wskazanie, że może tu zachodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 230 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa płatnej protekcji”. - Natomiast to jest jedynie nasza tutaj wskazówka interpretacyjna, w jakim kierunku szukać - dodał.