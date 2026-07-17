Prezydent podpisał pakiet ustaw. Jest decyzja ws. ustawy o statusie osoby najbliższej

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod szeregiem ustaw, które wpłyną na codzienne życie Polaków. Nowe regulacje dotyczą m.in. kredytów frankowych, opieki nad osobami starszymi, zmian w Kodeksie karnym oraz wsparcia dla nauki i rolnictwa. Prezydent odmówił jednak podpisania dwóch ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zawetowana ustawa umożliwiała dwóm pełnoletnim osobom – niezależnie od płci – zawarcie przed notariuszem umowy rejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego. Dokument ten miał regulować kwestie wspólności majątkowej, obowiązku alimentacyjnego, prawa do mieszkania, dostępu do informacji medycznej oraz spraw związanych z pochówkiem. Dodatkowo, do umowy można było dołączyć testamenty obu stron.

To pierwsza w historii Polski propozycja formalizacji związków partnerskich, która przeszła przez obie izby parlamentu. Weto prezydenta oznacza, że ustawa nie wejdzie w życie.

Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w art. 18 Konstytucji RP; definiuje on małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny - podkreślił Nawrocki, informując o zawetowaniu ustawy. - Każdy obywatel zasługuje na szacunek, bezpieczeństwo i możliwość do rozwiązania praktycznych problemów życiowych. Spór dotyczy jednak zasadniczej konstrukcji praw. (...) Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa - powiedział prezydent.

Nawrocki podkreślił, że weto nie zamyka dyskusji o problemach osób bliskich.

Zakaz patostreamingu

Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu karnego, która wprowadza odpowiedzialność karną za tzw. patostreaming. Nowe przepisy powstały w wyniku połączenia projektów PiS i KO.

Zgodnie z nowelizacją, za rozpowszechnianie w internecie treści ukazujących popełnianie przestępstw naruszających dobra osobiste, przemoc wobec zwierząt lub poniżające traktowanie innych osób – nawet za ich zgodą – grozić będzie kara do trzech lat więzienia. Surowsze sankcje przewidziano za publikację takich materiałów z udziałem osób poniżej 18. roku życia – od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Nowe przepisy nie obejmują działań podejmowanych w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, prasowej, naukowej ani w celu ochrony interesu publicznego.

Uproszczone dopłaty do ubezpieczeń rolnych

Prezydent podpisał również nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy mają uprościć zasady dopłat do składek oraz rozszerzyć katalog upraw objętych wsparciem.

Najważniejsze zmiany to likwidacja uzależnienia wysokości dopłat od klasy gleby oraz zniesienie obowiązku składania oświadczeń o klasach użytków rolnych. Wprowadzono jednolite limity stawek taryfowych: państwo dopłaci do 25 proc. sumy ubezpieczenia dla tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, a do 15 proc. dla pozostałych upraw.

Wsparciem objęte zostaną nowe uprawy, m.in. trawy nasienne i wierzba do wyplatania. Doprecyzowano także zasady dopłat do ubezpieczeń od ryzyka suszy oraz rozszerzono definicję plonu głównego lnu i konopi włóknistych.

Zmieniają się również zasady wypłat odszkodowań – w miejsce franszyzy integralnej wchodzi franszyza redukcyjna. Odszkodowanie będzie pomniejszane o określoną w umowie część szkody.

W 2026 roku na dopłaty do ubezpieczeń przewidziano w budżecie 629 mln zł. Mimo obowiązku ubezpieczenia połowy upraw, w 2025 roku zawarto tylko ok. 208 tys. polis, z czego większość dotyczyła ryzyka przymrozków. Wypłaty z tego tytułu wyniosły w 2025 roku blisko 580 mln zł.

Nowelizacja ustawy o PPK

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zmienia sposób kontaktu państwa z przedsiębiorcami w sprawie pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Od teraz wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK będą trafiać do firm w formie cyfrowej – przez konto w systemie ZUS.

Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć komunikację. Wezwanie zostanie uznane za doręczone w dniu jego odczytania na koncie ZUS lub po 14 dniach od udostępnienia, nawet jeśli nie zostanie otwarte.

Zmiany mają charakter techniczno-organizacyjny i nie wpływają na zakres obowiązków pracodawców dotyczących PPK. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, w którym środki gromadzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Zgromadzone pieniądze są prywatną własnością uczestników i podlegają dziedziczeniu.

Nowe przepisy dla doktorantów

Nawrocki podpisał też ustawę, która czasowo zabezpiecza doktorantów przed koniecznością przenoszenia się do innych uczelni lub instytutów, jeśli ich macierzysta placówka uzyska słabą ocenę (kategorię B) w trwającej ewaluacji naukowej za lata 2022–2025.

Nowe przepisy, przygotowane przez resort nauki, gwarantują, że osoby już realizujące doktorat w jednostkach z wysokimi uprawnieniami, będą mogły dokończyć kształcenie w tej samej placówce – nawet jeśli ta straci część uprawnień po ewaluacji. Dotychczas słaba ocena oznaczała utratę prawa do nadawania stopni naukowych i konieczność przeniesienia doktorantów.

Rozwiązanie ma charakter tymczasowy i dotyczy wyłącznie obecnej ewaluacji. Jeśli w kolejnej ocenie (2026–2029) placówka poprawi wyniki, odzyska pełne uprawnienia. W przypadku ponownej słabej oceny – utraci je definitywnie.

Nowelizacja nakłada też na uczelnie obowiązek pokrycia kosztów egzaminów i formalności, jeśli doktorant będzie musiał jednak zmienić jednostkę.

Ustawa o pomocy społecznej

Prezydent podpisał także ustawę o pomocy społecznej i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Nowe przepisy mają uporządkować zasady świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia.

Najważniejsza zmiana to możliwość wydania rozporządzenia określającego standard usług opiekuńczych – od zakresu czynności, przez warunki realizacji, po sposób monitorowania i oceny. Nowelizacja nakłada na gminy obowiązek monitorowania i oceny realizowanych usług.

Ustawa precyzuje także wymagania wobec osób świadczących usługi opiekuńcze. Muszą one być pełnoletnie, nie mogą być członkami rodziny osoby potrzebującej ani jej małżonkiem, wstępnym lub zstępnym mieszkającym oddzielnie. Dodatkowo wymagane jest ukończenie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Nowe przepisy mają poprawić jakość i bezpieczeństwo opieki świadczonej w domach osób potrzebujących.

Ustawa o bonie senioralnym

Karol Nawrocki podpisał również ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Najważniejszym elementem nowych przepisów jest wprowadzenie bonu senioralnego – rządowego programu wsparcia dla osób powyżej 65. roku życia.

Bon senioralny to świadczenie niepieniężne, które ma pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Będzie przysługiwać osobom, których średni dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie, a także obywatelom Polski, krajów UE, EOG, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

Bon obejmie usługi wsparcia, takie jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy utrzymaniu kontaktu z otoczeniem. Świadczenie będzie przyznawane na usługi doraźne trwające maksymalnie dwa tygodnie i ma ułatwić seniorom pozostanie w swoim środowisku.

Program będzie wdrażany stopniowo, najpierw w gminach, gdzie nie funkcjonują publiczne usługi opiekuńcze dla osób starszych. Ustawa realizuje jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.

Ustawa usprawniająca rozpatrywanie spraw frankowych

Prezydent podpisał także ustawę mającą przyspieszyć rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian proceduralnych, które mają odciążyć sądy i ułatwić konsumentom dochodzenie swoich praw w sporach z bankami.

Ustawa przewiduje m.in. automatyczne wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu przez kredytobiorcę od momentu doręczenia bankowi pozwu – aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Rozwiązanie to nie wymaga dodatkowych decyzji sądu.

Nowe regulacje umożliwiają także bankom dochodzenie roszczeń wzajemnych w jednym postępowaniu, jeśli umowa kredytu zostanie uznana za nieważną. Termin na złożenie takiego powództwa został wydłużony do zakończenia postępowania w pierwszej instancji.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że ustawa ma ograniczyć asymetrię sił między konsumentami a instytucjami finansowymi i zapewnić równość obywateli wobec prawa. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.