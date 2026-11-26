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Sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego zdecydował o zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego w czynnościach służbowych sędziego TK na 12 miesięcy. Decyzję ogłosiła przewodnicząca składowi sędzia Magdalena Bentkowska. „Skończył się czas prywatnego folwarku” - skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

W czwartek sąd dyscyplinarny TK zajmował się decyzją Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października. Zarządziła ona wówczas natychmiastową, miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez sędziego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.

Po rozpoznaniu sprawy skład orzekający postanowił zastosować dalej idący środek.

Zawiesić w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego na okres 12 miesięcy – przekazała sędzia Bentkowska.

W uzasadnieniu decyzji wskazano m.in. na niedopuszczenie przez Święczkowskiego do orzekania Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego oraz Macieja Berka.

Jak zaznaczyła sędzia Bentkowska, osoby te są sędziami Trybunału Konstytucyjnego od chwili wyboru ich przez Sejm.

„Skończył się czas prywatnego folwarku, który chronił dawnych dygnitarzy przed prokuraturą, gdy tysiąc spraw zwykłych obywateli latami czekało w szafach. Trybunał wraca do służby obywatelom” - skomentował decyzję sądu Waldemar Żurek.

Posiedzenie kontynuowane po środowej rozprawie

W czwartek po godz. 10 w Sądzie Okręgowym w Warszawie wznowiono posiedzenie dotyczące zarządzenia z 30 października. Anna Korwin-Piotrowska, przedstawiana wówczas jako sędzia z najdłuższym stażem, zdecydowała o natychmiastowej, miesięcznej przerwie w wykonywaniu obowiązków przez Bogdana Święczkowskiego.

W składzie sądu dyscyplinarnego znaleźli się: przewodnicząca Magdalena Bentkowska oraz Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski. Na posiedzenie nie przyszedł sędzia Stanisław Piotrowicz, wylosowany jako rzecznik dyscyplinarny w tej sprawie.

Prezesa TK reprezentowali mec. Krzysztof Wąsowski i mec. Michał Skwarzyński.

„Funkcjonowanie TK zagrożone”. Rząd reaguje na blokadę kont przez NBP W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie podjęcia środków niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Rząd stwierdził, że „funkcjonowanie TK zagrożone wstrzymaniem…

Pełnomocnicy podważają skład i decyzję

Mecenas Wąsowski zarzucił, że sąd dyscyplinarny został nieprawidłowo zwołany. Twierdził, że co najmniej dwie osoby w składzie nie złożyły ślubowania przed prezydentem.

Mecenas Skwarzyński ocenił natomiast, że Anna Korwin-Piotrowska nie miała uprawnień do wydania zarządzenia dotyczącego Święczkowskiego. Odniósł się również do kwestii niedopuszczenia do orzekania osób wybranych przez obecny Sejm na sędziów TK.

Jego zdaniem Święczkowski oraz wiceprezes Trybunału Bartłomiej Sochański nie mogli dopuścić do orzekania sędziów objętych wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Argumentował, że w przeciwnym wypadku mogłoby to ograniczyć prawa strony skarżącej i prezydenta.

Skwarzyński kwestionował również spełnienie przez Macieja Berka ustawowego wymogu dziesięcioletniego stażu radcy prawnego. Przekazał sądowi, jak poinformował, 169-stronicowe pismo zawierające zarzuty wobec październikowego zarządzenia.

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Wnioski obrony odrzucone

Na początku posiedzenia sędzia Bentkowska poinformowała, że wniosek o wyłączenie jej, Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego został odrzucony. Rozpoznał go Maciej Berek.

Sąd odrzucił również zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania jako niedopuszczalne. Nie uwzględnił także wniosku o zarządzenie przerwy, złożonego w celu umożliwienia pełnomocnikom zapoznania się z aktami.

Sędzia Bentkowska wskazała, że obrońcy mieli czas, by wcześniej zwrócić się do TK o umożliwienie wglądu do dokumentów. Mecenas Skwarzyński odpowiedział, że był w siedzibie Trybunału 5 listopada, ale nie został wpuszczony.

Kolejny wniosek o wyłączenie sędziów, oparty na przepisach Kodeksu postępowania karnego, sąd pozostawił bez rozpoznania.

40 minut po północy wpłynął dokument. Co dalej z walką o Trybunał Konstytucyjny? To nie koniec batalii o zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło odwołanie od odmownej decyzji ratusza o przedłużeniu zgody na zgromadzenie.

Spór o funkcjonowanie Trybunału

Po blisko trzech godzinach posiedzenia sąd zakończył obrady i udał się na naradę. Decyzja w końcu została ogłoszona po godzinie 16.

Decyzje o przerwie w czynnościach Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego wydała 30 października Anna Korwin-Piotrowska. Tego samego dnia osoby wybrane przez obecny Sejm na sędziów TK podały, że to ona – jako sędzia z najdłuższym stażem – kieruje Trybunałem.

W ubiegłym tygodniu zwołane przez nią Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK uchyliło immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego w związku z wnioskami prokuratora generalnego o zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Decyzje wiążą się z obniżeniem ich uposażeń i zawieszeniem w wykonywaniu czynności.

Bogdan Święczkowski kwestionuje legalność tych rozstrzygnięć. Oświadczył w ubiegłym tygodniu, że nie doszło do skutecznego zwołania Zgromadzenia Ogólnego ani podjęcia uchwał, a on sam nie jest zawieszony.