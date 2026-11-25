RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Czy Polska zacznie reagować na rosyjską agresję i strzelać do rakiet i dronów wlatujących na nasze terytorium? „Tak, rozkazy w tym względzie zostały wydane kilkukrotnie. Jeżeli pilot ma możliwość, rozkaz i pozwolenie, może użyć broni. Na końcu jednak decyduje ten, który jest i operuje w przestrzeni” - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Porannej rozmowie w RMF FM.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, w Porannej rozmowie w RMF FM pytany był o bardziej zdecydowane reakcje na rosyjskie prowokacje. Jak powiedział, „rozkazy zostały wydane” i piloci mają możliwość strzelania do obiektów, które wlatują na terytorium Polski. Podkreślił jednak, że „nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją”, jak Ukraina, i żadne z państw natowskich nie ogłosiło na razie takiego stanu.

Jesteśmy w stanie pokoju, który - choć trudno nazwać spokojem - na pewno rządzi się zupełnie innymi zasadami operowania - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił, obecnie trwa dyskusja, czy rosyjskie drony i rakiety powinny być zestrzelone już nad Ukrainą. Dotąd jednak „nie widział gotowości sojuszniczej” do tego typu działań.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.