Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, w Porannej rozmowie w RMF FM pytany był o bardziej zdecydowane reakcje na rosyjskie prowokacje. Jak powiedział, „rozkazy zostały wydane” i piloci mają możliwość strzelania do obiektów, które wlatują na terytorium Polski. Podkreślił jednak, że „nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją”, jak Ukraina, i żadne z państw natowskich nie ogłosiło na razie takiego stanu.
Jesteśmy w stanie pokoju, który - choć trudno nazwać spokojem - na pewno rządzi się zupełnie innymi zasadami operowania - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.
Jak mówił, obecnie trwa dyskusja, czy rosyjskie drony i rakiety powinny być zestrzelone już nad Ukrainą. Dotąd jednak „nie widział gotowości sojuszniczej” do tego typu działań.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.
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