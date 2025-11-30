Nowa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania zacznie obowiązywać od grudnia w Zakopanem. Oznacza to, że opłaty za parkowanie będą pobierane również w weekendy i dni świąteczne. Możliwość pobierania opłat w dni wolne od pracy została wprowadzona dzięki zmianom uchwalonym przez Sejm w kwietniu. Ile dokładnie zapłacimy za poszczególne godziny parkowania w zimowej stolicy Polski?

Zakopane w grudniu, zdj. archiwalne / Pawel Murzyn/East News / East News

Parkowanie we wszystkich strefach w Zakopanem od grudnia będzie obowiązkowe codziennie od godz. 8:00 do 21:00.

Dokładny cennik za pierwszą i każdą kolejną godzinę postoju znajdziesz poniżej.

Ci, którzy posiadają Zakopiańską Kartę Mieszkańca, będą uprawnieni do bezpłatnego postoju jednorazowo przez 120 minut lub dwukrotnie po 60 minut dziennie.

Podobne regulacje dotyczące parkingów wejdą w życie od nowego roku m.in. w Krynicy-Zdroju czy w Muszynie.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Opłaty za parkowanie w Zakopanem będą pobierane codziennie w godzinach 8:00-21:00 we wszystkich strefach. Według władz miasta nowe zasady mają poprawić rotację pojazdów oraz zwiększyć dostępność miejsc postojowych w rejonach najczęściej odwiedzanych przez turystów, m.in. przy Krupówkach czy przy popularnych szlakach turystycznych. Stosowne opłaty należy uiszczać w parkometrach lub przez aplikacje mobilne.

Parkowanie w Zakopanem. Nowy cennik

Wprowadzono nowy cennik za parkowanie:

4 zł - minimalna opłata za pół godziny postoju,

- minimalna opłata za pół godziny postoju, 6 zł - za pierwszą godzinę postoju,

- za pierwszą godzinę postoju, 7 zł - za drugą godzinę postoju,

- za drugą godzinę postoju, 8,20 zł - za trzecią godzinę postoju,

zł - za trzecią godzinę postoju, 6 zł - za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Co z tymi, którzy mają Zakopiańską Kartę Mieszkańca?

Z nowych regulacji skorzystają także mieszkańcy posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca. Osoby z aktywnym pakietem parkingowym będą uprawnione do bezpłatnego postoju: jednorazowo przez 120 minut lub dwukrotnie po 60 minut dziennie. Bezpłatny bilet będzie można pobrać w parkometrze lub wygenerować poprzez aplikacje mobilne.

Wprowadzenie strefy parkingowej w Zakopanem było możliwe dzięki kwietniowym zmianom w ustawie o drogach publicznych. Zmian w zapisach ustawy domagały się samorządy uzdrowiskowe i turystyczne. Miejscowości te z zadowoleniem przyjęły decyzję Sejmu, argumentując ją koniecznością uporządkowania parkowania w dni wolne, kiedy notowane są największe kumulacje samochodów na parkingach przy popularnych atrakcjach. Zmiany mają na celu nie tylko pobieranie opłaty za postój, ale także zwiększenie rotacji pojazdów, poprawę dostępności miejsc parkingowych przy atrakcjach turystycznych oraz umożliwienie gminom skuteczniejszego zarządzania ruchem w najbardziej obleganych okresach.

Jak zwracają uwagę władze Zakopanego, dotychczasowe zwolnienie z opłat parkingowych w dni wolne prowadziło do wielogodzinnego blokowania miejsc przez te same pojazdy. Dzięki nowemu prawu gminy poniżej 100 tys. mieszkańców mogą samodzielnie decydować o poborze opłat w weekendy.

Wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Zakopanem wynika z uchwały Rady Miasta z dnia 23 października 2025 r. Podobne regulacje dotyczące parkingów wejdą w życie od nowego roku m.in. w Krynicy-Zdroju i Muszynie.