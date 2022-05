"Sopot i Zakopane od wielu lat łączy partnerstwo" - mówi prezydent Sopotu, Jacek Karnowski. Te dwa miasta warte są polecenia na cel wakacyjnych podróży nie tylko ze względu na ich walory turystyczne, ale również w związku z konkursem #ZakopaneDobreEmocje - "Pocztówka z Zakopanego". Dla każdego uczestnika akcji przewidziana jest nagroda.

Aby wziąć udział w konkursie, należy odwiedzić sopocką informację turystyczną. Od piątku, 27 maja, będziemy mogli otrzymać tam specjalną pocztówkę. Jeśli przyjdziemy z nią w terminie do 31 sierpnia do zakopiańskiego Centrum Informacji Turystycznej - Stacja Kultura, to otrzymamy gwarantowaną nagrodę-niespodziankę.

Co zrobić, żeby wygrać?

Organizatorzy przewidzieli również możliwość zdobycia dodatkowej nagrody, również w formie niespodzianki. Aby starać się o nią należy:

polubić profil ZakopaneOfficial na Facebooku oraz Instagramie w swoich mediach społecznościowych zamieść zdjęcie z pocztówką otrzymaną w Sopocie i oznaczyć je za pomocą hasztagu #ZakopaneDobreEmocje odwiedzić Zakopane w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia i odbierz nagrodę gwarantowaną

Zdjęcia konkursowe z pocztówkami należy zamieścić w mediach społecznościowych w terminie od 27 maja do 31 lipca.

Nagrody otrzymają autorzy 3 najbardziej kreatywnych zdjęć.

Wyniki konkursu wraz z prezentacją wyróżnionych zdjęć, zostaną opublikowane w piątek 5 sierpnia, w mediach społecznościowych Zakopanego oraz na stronie www.zakopane.pl.

O Zakopanem w Sopocie

Sopot i Zakopane od wielu lat łączy partnerstwo. Wiosną nad morzem otwieramy wspólnie sezon letni, a zimą sezon zimowy na Podhalu. Partnerstwo miast to jednak dużo więcej: wymiana kulturalna, współpraca szkół, sport i wypoczynek dzieci i młodzieży czy promocja naszych miast. Sam kocham góry i odwiedzam Zakopane tak często, jak to możliwe. Tym razem to Zakopane przyjedzie do Sopotu, więc zachęcam do odwiedzin - mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

W ramach rozpoczęcia akcji przewidziano szereg wydarzeń: