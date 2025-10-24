W najbliższy weekend kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Drogowcy dokończą prace na kilku kluczowych ulicach, co wiąże się z zamknięciami jezdni, objazdami i zmianami tras autobusów. Zarząd Dróg Miejskich apeluje o ostrożność i wcześniejsze planowanie podróży.

Weekend w Warszawie zapowiada się remontowo / Shutterstock

Prace na Górczewskiej – zamknięcia i objazdy

Prace na ul. Górczewskiej drogowcy rozpoczną w piątek o godzinie 22.00. Do poniedziałku do godziny 5.00 zamknięta będzie jezdnia w kierunku Bemowa, od alei Prymasa Tysiąclecia do ulicy Deotymy.

Zamknięte będzie również skrzyżowanie z Deotymy.

Objazdy poprowadzą aleją Prymasa Tysiąclecia oraz ulicami: Wolską, Redutową i Jana Olbrachta lub aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Obozową do ulicy Księcia Janusza.

Trasy zmienią autobusy linii: 129, 171, 184, 190, 201, 249, 523 oraz nocnych N42 i N43.

Wał Miedzeszyński – zamknięcia w kierunku Pragi-Północ

W weekend drogowcy będą pracowali także na Wale Miedzeszyńskim. Początek robót w piątek o godzinie 22.00, a koniec o godzinie 4.00 w poniedziałek.

W tym czasie kierowcy nie przejadą w kierunku Pragi-Północ, od ulicy Zwycięzców do mostu Poniatowskiego. Nie będzie także można wjechać w stronę alei Waszyngtona, a jadący od strony centrum nie zjadą na Wał Miedzeszyński.

„Utrudnienia będzie można ominąć mostem Łazienkowskim, Wisłostradą i mostem Poniatowskiego. Objazd poprowadzi także ulicami Zwycięzców i Francuską do alei Waszyngtona lub ulicami Targową i aleją Zieleniecką. Tymi ulicami pojadą autobusy linii 146 i 147 w kierunku Falenicy i Pogodnej” - poinformował ZDM.

Modlińska – wymiana asfaltu i zamknięcia skrzyżowań

Również w piątek o godzinie 22.00 rozpoczną się prace na ulicy Modlińskiej. Drogowcy wymienią asfalt jezdni w stronę Pragi-Północ pomiędzy Mehoffera a Światowida.

Kierowcy pojadą drugą nitką ulicy w obu kierunkach. Wszystkie prace zakończą się w poniedziałek, 10 listopada o godzinie 5.00.

Dodatkowo w dwa weekendy drogowcy będą zamykali skrzyżowania.W najbliższy weekend będzie zamknięte skrzyżowanie z ulicą Światowida.

Trasy zmienią autobusy linii: 126, 152, 186, 509, 516, 518 oraz nocne N03, N13 i N63. Z kolei w weekend 7-10 listopada nie będzie można wyjechać na Modlińską z Mehoffera po stronie Tarchomina.

Aleja KEN – nowy asfalt i zmiany w komunikacji

Również w weekend drogowcy ułożą nowy asfalt w alei KEN pomiędzy ulicami Wąwozową i Iwanowa-Szajnowicza.

Na czas prac jezdnia w obu kierunkach będzie zamknięta. Autobusy linii: 139, 166, 179, 192, 239, 504, 710, 742 oraz nocnych N34, N37 i N86 nie dojadą do pętli Osiedle Kabaty.