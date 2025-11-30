​Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oferują wiele form wsparcia finansowego - jedną z nich jest tzw. zasiłek zwrotny, który można otrzymać niezależnie od wysokości dochodów. Co trzeba zrobić, by otrzymać przelew? Jakich dokumentów wymaga MOPS? Sprawdź w artykule.

"Zasiłek zwrotny" przychodzi na konto / Shutterstock

Zasiłek zwrotny z MOPS można otrzymać bez względu na wysokość dochodów - to mało znana forma wsparcia dostępna także dla osób przekraczających próg dochodowy.

Świadczenie przysługuje w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych, takich jak choroba, wypadek, awaria czy utrata pracy.

Choć zasiłek traktowany jest jako pożyczka, MOPS może umorzyć jego zwrot w wyjątkowych przypadkach, m.in. przy przewlekłej chorobie.

Aby skorzystać z pomocy MOPS-u, należy spełnić kryterium dochodowe - obecnie 1010 zł dla osoby samotnej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. W przypadku zasiłku zwrotnego ten warunek nie obowiązuje. O środki mogą ubiegać się również osoby, które te progi przekraczają, ale niespodziewane zdarzenia losowe doprowadziły je do sytuacji kryzysowej.

MOPS podkreśla, że zasiłek zwrotny przeznaczony jest dla osób, które znalazły się w nagłej potrzebie - na przykład w wyniku wypadku, poważnej choroby, awarii czy utraty pracy. Środki muszą być wydane na konkretny cel, a wypłata najczęściej odbywa się przelewem.

Zasiłek zwrotny. Wniosek, dokumenty i wywiad środowiskowy

Aby uzyskać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do MOPS-u oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających zarówno dochody, jak i cel wydatku. Wymagane są:

dokument tożsamości,

zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny,

rachunki, kosztorysy, faktury, zaświadczenia lekarskie lub dokumenty potwierdzające awarie,

oświadczenie o sytuacji materialnej i majątkowej.

Decyzję o przyznaniu świadczenia poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Odbywa się on w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc w terminie do 14 dni roboczych od złożenia wniosku.

Elastyczna forma wsparcia - nawet bez zwrotu

Choć zasiłek zwrotny traktowany jest formalnie jako pożyczka, którą należy oddać, MOPS może odstąpić od żądania zwrotu. Dzieje się tak w szczególnych przypadkach, na przykład przy przewlekłej chorobie lub wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenie może mieć formę zarówno zasiłku celowego, jak i okresowego. Jego głównym założeniem jest szybka pomoc dla osób, które zwykle nie kwalifikują się do żadnych form wsparcia ze względu na dochody, ale niespodziewane wydarzenia sprawiły, że pilnie potrzebują finansowej interwencji.

Zasiłek zwrotny pozostaje jedną z najbardziej elastycznych form wsparcia oferowanych przez MOPS. Dla wielu rodzin może okazać się nieocenionym ratunkiem w krytycznym momencie.