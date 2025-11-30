Premier Donald Tusk przedłużył obowiązywanie trzech stopni alarmowych. O szczegółach jego decyzji poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Premier Donald Tusk / Tomasz Gzell / PAP

Decyzja premiera obowiązuje do końca lutego

Jak podało RCB, premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 28 lutego 2026 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych.



Przedłużone zostały 2. stopień zagrożenia (BRAVO) oraz 2. stopień zagrożenia w cyberprzestrzeni (BRAVO-CRP), które obowiązują na terytorium całego kraju. Analogiczna decyzja dotyczy 2. stopnia zagrożenia (BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Stopnie alarmowe: Najważniejsze informacje

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. System jest czterostopniowy - ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy). Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku cyberprzestrzeni - ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP.

Stopień alarmowy BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

BRAVO-CRP zakłada, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Po jego wprowadzeniu zwiększona zostaje dyspozycyjność personelu bezpieczeństwa systemów.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, prezes Rady Ministrów. Robi to po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję może podjąć minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.