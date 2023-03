Metodą "na wnuczka" wyłudzili od seniorki 55 tys. złotych. Dzięki współpracy policjantów z Nowego Targu, Krakowa i Myślenic, zatrzymani zostali trzej mężczyźni podejrzani o to oszustwo.

Fałszywi wnukowie zatrzymani / KWP Kraków / Policja

Seniorka z Nowego Targu uwierzyła w opowieść o wnuczce, która rzekomo spowodowała wypadek drogowy i w to, że trzeba wpłacić kaucję, by uniknęła aresztu.

Starsza kobieta przekazała oszustom ponad 55 tys. złotych. Kiedy zorientowała się, że została oszukana, poinformowała nowotarską policję. Kryminalni ustalili, że sprawcy jechali samochodem marki audi w kierunku Krakowa. Kolejno informowali krakowskich i myślenickich policjantów, którzy w Jaworniku zatrzymali samochód.

Autem podróżowało dwóch mieszkańców powiatu krakowskiego: 35 i 38-latek. Mężczyźni w reklamówkach mieli ponad 70 tys. zł - relacjonuje rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzili nowotarscy policjanci, którzy ustalili, że w przestępczy proceder zamieszany był także 57-latek.

Wszyscy trzej podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowy areszt dla zatrzymanych. Policjanci weryfikują, czy mężczyźni dokonali także innych oszustw w powiecie nowotarskim.