W Tatrach trwa prawdziwy najazd turystów – na popularnych szlakach tworzą się długie kolejki, a czas oczekiwania na wejście na szczyty znacznie się wydłuża. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że największy tłok panuje m.in. na Giewoncie, Świnicy, Rysach i Orlej Perci.

Turyści wypoczywają podczas wakacji w Tatrach (zdjęcie ilustracyjne) / Grzegorz Momot / PAP

Słoneczna pogoda zachęca do górskich wędrówek. Według prognoz ciepło i bezchmurnie ma być w Tatrach przez cały tydzień. TPN apeluje jednak o odpowiednie przygotowanie się do wypraw - zarówno kondycyjnie, jak i technicznie - oraz o wcześniejsze wyruszanie na szlak, by uniknąć największego tłoku i zdążyć wrócić przed zmrokiem.

Wyruszając na górskie szlaki warto odpowiednio zaplanować wycieczkę. Podczas słonecznych dni najlepiej jest wyjść już o świcie, aby uniknąć kolejek na szlakach oraz słońca silnie operującego w partiach szczytowych. Do plecaka koniecznie trzeba zabrać zapas wody - radzi Tomasz Zając z TPN.

Prace remontowe

W Tatrach trwają liczne prace remontowe, m.in. na odcinku szlaku od Bobrowieckiego Żlebu do Rakonia. W Dolinie Strążyskiej remontowany jest szlak i most w rejonie Kominów Strążyskich, a w Dolinie Kościeliskiej trwa budowa kanalizacji - w obu miejscach występują utrudnienia dla osób z wózkami.

Od 16 lipca do odwołania prace prowadzone są także na niebieskim szlaku z rejonu Kuźnic przez Boczań i Przełęcz Między Kopami na Halę Gąsienicową.

Pamiętaj o zasadach!

TPN ostrzega, że podczas burz szczególnie niebezpieczne jest przebywanie na graniach, w rejonach ze sztucznymi ułatwieniami oraz w pobliżu cieków wodnych. W stromym terenie łatwo o poślizgnięcie się i groźny upadek. Ze względu na obryw skalny w rejonie wschodniej ściany Wielkiego Szczytu Mięguszowieckiego odradzana jest działalność taternicka w tym miejscu.

Park przypomina o zasadach obowiązujących w Tatrach - m.in. zakazie zbaczania ze szlaków, biwakowania, dokarmiania zwierząt, pływania w jeziorach oraz poruszania się po szlakach z psem - z wyjątkiem Drogi pod Reglami i Doliny Chochołowskiej.