Po opadach deszczu, nad Zakopanem, w piątkowy wieczór można było zobaczyć tęczę. Zdjęcia tego niezwykłego zjawiska są bardzo wyraźne.

Tęcza nad Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Jak powstaje tęcza?

Tęcza jest zjawiskiem optycznym i meteorologicznym. Powstaje w wyniku załamania się światła słonecznego na granicy powietrza i wody, gdy krople wody unoszą się w powietrzu podczas padającego deszczu, a jednocześnie chmura oświetlona jest promieniami Słońca.

Tęcza widoczna jest tylko wówczas, gdy obserwator stoi tyłem do Słońca świecącego niezbyt wysoko nad horyzontem, a twarzą do części nieba zasłoniętej przez chmurę, z której pada lub spadł deszcz.



Warto pamiętać, że tęcza nie istnieje w konkretnym miejscu. Jest to jedynie obraz postrzegany przez obserwatora. Kilka osób obserwujących w tej samej chwili tęczę z różnych miejsc widzi ją nieco inaczej.