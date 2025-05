Do szokującego wypadku doszło w czwartek w centrum Nowego Targu. Na filmie z monitoringu widać mężczyznę, który podchodzi do latarni, by się o nią oprzeć. Metalowa konstrukcja w tym momencie łamie się i spada na idącą ulicą kobietę. "Ranni kobieta i mężczyzna zostali zabrani do szpitala. Oboje byli przytomni" - relacjonuje Maciej Pałahicki, reporter RMF FM.

Do wypadku doszło w czwartek na ul. Krzywej w centrum Nowego Targu, w pobliżu skrzyżowania z ul. Długą. To deptak łączący dworzec autobusowy z Rynkiem. Pierwsze informacje mówiły o tym, że latarnia runęła na dwójkę przechodniów: mężczyznę i kobietę. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z monitoringu pokazujące moment wypadku. Widać na nim mężczyznę, idącego chwiejnym krokiem. W pewnym momencie chce on oprzeć się o latarnię. Gdy tylko jej dotyka, konstrukcja łamie się i przygniata idącą ruchliwym deptakiem 69-letnią kobietę. Poszkodowanym z pomocą jako pierwsi ruszyli pracownicy okolicznych sklepów i punktów usługowych. Po chwili na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe. Kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala. Obydwoje byli przytomni - donosi reporter RMF FM. Wiadomo jednak, że kobieta doznała poważniejszych obrażeń. Zobacz również: Śmierć 4-latka na terenie przedszkola w Zabierzowie. Postawiono zarzuty

