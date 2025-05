"Jest duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do zaśnięcia kierowcy i w ostatniej chwili przed zderzeniem czołowym doszło do przebudzenia mężczyzny i wykonania manewru obronnego" – mówił na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Odniósł się w ten sposób do wypadku, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek na trasie S2 w rejonie miejscowości Konotopa na Mazowszu. Pięć osób zginęło, a trzy zostały ranne.

Wypadek na S2 / X: @JacekDobrzynski / Materiały prasowe Zobacz również: Bus wbił się w ciężarówkę. Makabryczny wypadek na S2

Tragiczny wypadek w Warszawie. Dwie osoby nie żyją

Tragedia na S8. Kobieta wjechała pod prąd Do wypadku na trasie S2 w pobliżu miejscowości Konotopa (pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie) doszło ok. godz. 2:30 w nocy ze środy na czwartek. Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, bus zjeżdżał z trasy S2 na autostradę A2. Na poboczu stała ciężarówka, która zajmowała także część prawego pasa ruchu. Bus uderzył od strony pasażera w wystającą część ciężarówki, dosłownie wbił się w naczepę. Całkowicie zniszczona została prawa część pojazdu. Prokuratura przekazała informacje na temat ofiar Jak poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, zginęło 5 osób, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn. 3 osoby zostały ranne. To kierowca, który jest obywatelem Litwy i dwie kobiety. Jak dodał, wszystkie osoby z busa - poza kierowcą - to obywatele Polski. Ustaliliśmy, że wszystkie te osoby podążały z Pomorza - z okolic Gdyni i Gdańska - w kierunku Tuszyna. Byli to właściciele różnych stoisk handlowych. Jechali po zaopatrzenie. Wiemy, że jeszcze nie jest potwierdzona tożsamość 2 osób: kobiety i mężczyzny - przekazał prokurator. Jak dodał, ranni zostali przetransportowani do szpitali na terenie Warszawy. Wstępna kwalifikacja, jaka jest brana pod uwagę, to kwestia sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która skutkowała śmiercią wielu osób. Grozi za to od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zaznaczył jednak, że trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku. Prokurator: Mogło dojść do zaśnięcia kierowcy Prokurator poinformował, że kierowca busa w chwili zdarzenia był trzeźwy. Wstępne ustalenia wskazują na to, że doszło do najechania na tył pojazdu ciężarowego przez kierowcę pojazdu podążającego z Pomorza. W ostatniej chwili kierowca, który najechał, podjął pewne manewry obronne. Spowodowało to, że nie doszło do czołowego zderzenia, ale została ścięta prawa część pojazdu, w tym w ta część, w której przebywali pasażerowie - zaznaczył. Dodał, że nadal przesłuchiwani są świadkowie tragedii. Jutro najprawdopodobniej przeprowadzone zostaną czynności procesowe z udziałem kierowcy busa. Jest duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do zaśnięcia i w ostatniej chwili - przed zderzeniem czołowym - ocknięcia się i wykonania manewru obronnego - dodał Skiba.