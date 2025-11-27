Tegoroczne jarmarki bożonarodzeniowe w Krakowie odbędą się pod znakiem wzmożonych środków bezpieczeństwa. Miasto zdecydowało się na montaż tymczasowych betonowych zapór oraz zwiększenie liczby patroli służb mundurowych. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom odwiedzającym świąteczne stoiska.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie w 2022 r. / Józef Polewka / RMF FM

Betonowe zapory na Rynku Głównym i Małym Rynku

Władze Krakowa zapowiadają, że zarówno Rynek Główny, jak i Mały Rynek zostaną w tym roku dodatkowo zabezpieczone podczas trwania jarmarków bożonarodzeniowych.

W czwartek (27 listopada) rozpoczął się montaż tymczasowych betonowych zapór, których głównym celem jest uniemożliwienie wjazdu nieupoważnionym pojazdom na teren wydarzenia.

Zapory zostaną rozmieszczone w taki sposób, by nie utrudniać pracy służbom mundurowym, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na rynku oraz dorożkarzom.

Miasto podkreśla, że priorytetem jest zachowanie płynności ruchu dla uprawnionych pojazdów, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników jarmarku.

Wzmożone patrole służb porządkowych

Oprócz fizycznych zabezpieczeń, teren jarmarków będzie regularnie patrolowany przez straż miejską i policję. Celem tych działań jest nie tylko zapobieganie ewentualnym incydentom, ale także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom.

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, „podobne rozwiązania – w postaci montażu tymczasowych zapór – stosuje już Wrocław”. Kraków zdecydował się pójść tą samą drogą.

Miasto apeluje do wszystkich odwiedzających o stosowanie się do poleceń służb porządkowych oraz zachowanie ostrożności.

Dwa jarmarki w sercu Krakowa

Tegoroczne jarmarki bożonarodzeniowe w Krakowie zapowiadają się wyjątkowo. Jeden z nich tradycyjne stanie na Rynku Głównym. W tym roku na krakowskim rynku pojawi się aż 105 kiosków handlowych i gastronomicznych. Swoje wyroby zaprezentują kupcy nie tylko z Polski, ale także z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier.

Oficjalne otwarcie jarmarku zaplanowano na sobotę, 29 listopada, z udziałem przedstawicieli władz miasta.

Drugi jarmark świąteczny pojawi się na Małym Rynku. Od 1 grudnia do 1 stycznia 2026 r. oprócz odwiedzania stoisk mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z bogatej oferty artystycznej i warsztatowej, a 6 grudnia zostanie zorganizowane spotkanie ze św. Mikołajem.

Mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską skorzystają dodatkowo z 25 proc. zniżki na całą ofertę gastronomiczną dostępną na kiermaszu.