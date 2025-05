Para jadąca białym busem - przypominającym samochód kurierski - próbowała wciągnąć do samochodu małą dziewczynkę. Ta wracała ze świetlicy szkolnej do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Do zdarzenia doszło w miejscowości Czyrna koło Krynicy-Zdroju w Małopolsce.

Małopolska: Próba porwania dziecka, policja prowadzi wzmożone kontrole; zdj. poglądowe / Marek BAZAK/East News / East News Policja wraz z prokuraturą z Muszyny w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim sprawdzają niepokojące doniesienia o próbie uprowadzenia dziecka w Czyrnej. Dziewczynka w czwartek wracała ze świetlicy szkolnej do domu. Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, kobieta i mężczyzna jadący białym busem - przypominającym samochód kurierski - zaproponowali jej podwiezienie do domu. Kiedy odmówiła, próbowali wciągnąć ją do wnętrza pojazdu. Na szczęście im się to nie udało. Dziewczynka uciekła i powiadomiła o zdarzeniu dorosłych, a ci policję. Funkcjonariusze objęli ten rejon specjalnym nadzorem.

