Małopolska Policja uruchomiła specjalną, całodobową infolinię poświęconą poszukiwaniom 57-letniego Tadeusza Dudy. Mężczyzna podejrzewany jest o podwójne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w Starej Wsi pod Limanową. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, by skontaktowały się pod numerem 47 83 58 690. Policja zapewnia całkowitą anonimowość, a każda zgłoszona informacja będzie natychmiast weryfikowana.

Policja uruchomiła specjalną infolinię ws. Tadeusza Dudy / Grzegorz Momot / PAP

Tragiczne wydarzenia w Starej Wsi

Do tragedii doszło w piątek 28 czerwca we wsi Stara Wieś w powiecie limanowskim. Według ustaleń śledczych, Tadeusz Duda miał zastrzelić swoją 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia, a następnie ciężko ranić swoją 70-letnią teściową. Kobieta przeszła operację i wciąż walczy o życie w szpitalu.

Policja i prokuratura traktują sprawę jako podwójne zabójstwo z premedytacją oraz usiłowanie zabójstwa. Na wniosek śledczych sąd wydał już postanowienie o tymczasowym areszcie, a za Tadeuszem Dudą rozesłano list gończy .

Od piątku trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowanych jest ponad 500 policjantów, w tym kontrterroryści, funkcjonariusze z jednostek specjalnych, psy tropiące, drony oraz śmigłowce. Przeszukiwany teren obejmuje obszar około 200 hektarów - głównie zalesione i trudnodostępne rejony Beskidu Wyspowego.

W sobotni wieczór, podczas jednej z prób zatrzymania, poszukiwany miał oddać strzał w kierunku funkcjonariuszy. Na szczęście nikt nie został ranny. Duda uciekł w głąb lasu i od tamtej pory nie został odnaleziony.

Tadeusz Duda uzbrojony i niebezpieczny

Tadeusz Duda nie był zarejestrowanym myśliwym , choć często posługiwał się bronią - najprawdopodobniej nielegalnie. Użyta podczas zbrodni broń mogła być "samoróbką" lub przerobionym karabinem typu obrzyn, który trzeba przeładowywać po każdym strzale.

Policja nie wyklucza, że mężczyzna może posiadać zapasową broń i schronił się w leśnych bunkrach lub jaskiniach, które znał z wcześniejszych polowań lub nielegalnej działalności kłusowniczej. Służby ostrzegają, że poszukiwany może być nadal uzbrojony i bardzo niebezpieczny.

Eksperci zwracają uwagę, że Duda działa w sposób przemyślany, ale coraz trudniej będzie mu ukrywać się w lesie przez dłuższy czas. Jak zaznacza psychiatra sądowy dr Jerzy Pobocha, "będzie zachowywał się jak zwierzyna łowna - mobilny, ostrożny, ale stopniowo osłabiony fizycznie i psychicznie".

Z kolei były policjant Dariusz Nowak zwraca uwagę, że desperacja poszukiwanego może prowadzić do kolejnych aktów przemocy - dlatego też każda osoba, która zobaczy mężczyznę lub coś niepokojącego, powinna natychmiast poinformować służby i nie próbować działać na własną rękę.

Infolinia i apel do mieszkańców ws. Tadeusza Dudy

W związku z trwającą akcją poszukiwawczą Małopolska Policja uruchomiła specjalną, działającą 24 godziny na dobę infolinię. Numer telefonu: 47 83 58 690

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Tadeusza Dudy lub mogły go widzieć w okolicy. Zapewniana jest pełna anonimowość, a każda informacja zostanie dokładnie sprawdzona.

Policja apeluje do mieszkańców regionu, by nie wchodzili do lasu na własną rękę, nie zbliżali się do podejrzanych miejsc i nie przeszkadzali w działaniach służb. Wszystkie siły skupione są na tym, by zatrzymać podejrzanego i zapobiec kolejnym tragediom.

Jeśli zauważysz coś niepokojącego - reaguj natychmiast.