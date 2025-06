Tadeusz Duda nigdy nie był myśliwym - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory w Polskim Związku Łowieckim. "Nawet nie próbował zostać członkiem naszego związku. Sprawdziliśmy dane do 40 lat wstecz" - twierdzi PZŁ, komentując pogłoski na temat sprawcy masakry, do której doszło w Starej Wsi koło Limanowej w Małopolsce. 57-latek często chodził z bronią do lasu i handlował dziczyzną. Podejrzewany jest o zastrzelenie młodego małżeństwa, swojej córki i zięcia, oraz postrzelenie teściowej. Czwarty dzień szuka go w okolicznych lasach ponad pół tysiąca funkcjonariuszy różnych służb, w tym kontrterroryści i wojsko.

Poniedziałek to czwarty dzień poszukiwań Tadeusza Dudy. 57-letni mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie swojej własnej córki, zięcia oraz postrzelenie teściowej. Kobieta przeżyła, ale przeszła operację ratującą życie. Do makabry koło Limanowej doszło w piątek. Mężczyzna uciekł do lasu i o tej pory nie udało się go odnaleźć.

To mieszkaniec tego powiatu, on doskonale zna te lasy. Wiemy, że zna obsługę broni i że wykonywał jakieś usługi dla leśników i z leśnikami, więc te lasy naprawdę nie są dla niego tajemnicą - powiedziała w poniedziałek insp. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.

Sprawca strzelaniny w Starej Wsi jest kłusownikiem, nie myśliwym

Wcześniej krążyły pogłoski, że Tadeusz Duda jest myśliwym. Miał często chodzić z bronią do lasu i handlować dziczyzną. Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory zweryfikował te informacje w Polskim Związku Łowieckim. Okazuje się, że poszukiwany był kłusownikiem.

Tadeusz Duda nigdy nie był myśliwym, ani nawet nie próbował zostać członkiem naszego związku. Sprawdziliśmy nasze dane do 40 lat wstecz. Nazwisko poszukiwanego za zabójstwo Tadeusza Dudy z okolic Limanowej nigdy się w nich nie pojawiało - twierdzi PZŁ.

Broń wymagająca przeładowania przy każdym strzale

Jak informowała wcześniej policja, 57-latek nie miał pozwolenia na broń. W niedzielę - na specjalnie zwołanej konferencji - podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie powiedziała, że Tadeusz Duda najprawdopodobniej strzelał do członków swojej rodziny z broni "samoróbki".

Do sieci trafiło nagranie, które ma przedstawiać moment, kiedy poszukiwany Duda oddaje strzały, jednak trzeba zaznaczyć, że nie została potwierdzona jego autentyczność. Jeśli jednak okazałoby się, że przedstawia właśnie to zdarzenie, wszystko wskazuje na to - jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM - że broń, z której strzelał Tadeusz Duda ma nieproporcjonalną do długości lufy krótką kolbę. Pozwala to na łatwe ukrycie jej pod ubraniem, co dla kłusownika jest dość cenne. To częściowo tzw. obrzyn - krótka broń palna, która powstała w wyniku przeróbki strzelby lub karabinu poprzez skrócenie lufy i niekiedy kolby.

Najprawdopodobniej można przyjąć, że broń może być "składakiem" z lufą z broni wojskowej - Mosin lub Mauser kb. 89. Przy każdym strzale wymaga przeładowania karabinu. Nie jest to klon kałasznikowa. Może to być prawdopodobnie wykopek albo pozostałość po ukrywających się w latach 50. w okolicach Limanowej partyzantce. Może też być skradziona albo zestawiona z części dostępnych na czarnym rynku.

Pilny apel do mieszkańców o pozostanie w domach

Choć w Starej Wsi i okolicach jest ponad pół tysiąca funkcjonariuszy, a teren obserwowany jest z powietrza z użyciem m.in. wojskowego rozpoznawczo-bojowego drona Bayraktar, policja apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju, ale także maksymalnych środków bezpieczeństwa, ponieważ - jak akcentują funkcjonariusze - mężczyzna jest uzbrojony i niebezpieczny.

O to samo prosi w Radiu RMF24 Marek Dyjasz - były szef biura kryminalnego Komendy Głównej Policji. Apeluje do mieszkańców Starej Wsi i okolic, by "nie grali bohaterów, szeryfów".

Mieszkańcy powinni przebywać w swoich domach. W żadnym wypadku nie mogą podejmować próby zatrzymania czy jakiegokolwiek dialogu z tym człowiekiem. To niebezpieczny przestępca, który może zdecydować się na różne drastyczne kroki. Nie chcielibyśmy tego, żeby były jakieś następne ofiary - podsumował. Całej rozmowy z ekspertem można wysłuchać poniżej.

"Apelujemy też do wszystkich będących w rejonie poszukiwań, aby nie wchodzić do okolicznych lasów, próbując np. szukać 57-latka na własną rękę!" - prosi w komunikacie małopolska policja.