Mamy nowe informacje ws. napadu na 14-latkę w Rabce-Zdroju w Małopolsce. 21-latek to mieszkaniec tej miejscowości, który wcześniej nie miał konfliktów z prawem. Mężczyzna został przesłuchany, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień - dowiedział się reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjantów na trop podejrzanego o napad doprowadziły informacje mieszkańców Rabki, którzy rozpoznali go na opublikowanych zdjęciach z monitoringu. Funkcjonariusze ujęli go w miejscu jego zamieszkania. Tam znaleźli ubranie, w którym dokonał napadu na 14-latkę.

Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, gdzie go przesłuchano. Według informacji RMF FM, odmówił on składania jakichkolwiek wyjaśnień.

Prokurator zapoznaje się z materiałem dowodowym zebranym przez policjantów i niewykluczone, że jeszcze dzisiaj zostaną mu przedstawione zarzuty.

Do napadu doszło na leśnej ścieżce koło stadionu

Do brutalnej napaści na 14-latkę doszło w środę ok. godz. 8 rano na leśnej ścieżce w pobliżu stadionu miejskiego w Rabce-Zdroju (Małopolskie). Nastolatka była w drodze do szkoły. Naprzeciwko niej szedł mężczyzna, który w pewnym momencie ją zaatakował.