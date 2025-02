Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu postawiła zarzuty 21-letniemu mężczyźnie, który w środowy poranek zaatakował 14-latkę w Rabce-Zdroju. Odpowie on za usiłowanie zgwałcenia.

Podejrzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu / Grzegorz Momot / PAP

W najnowszym komunikacie prokuratura podała, że zatrzymany wczoraj napastnik nie przyznał się do zarzuconego mu czynu.

Mężczyzna złożył krótkie wyjaśnienia, które będą weryfikowane.

21-latkowi grozi od 5 lat pozbawienia wolności do dożywotniego więzienia. Prokuratura chce, by mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Doprowadzenie podejrzanego o atak na 14-latkę do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu / Grzegorz Momot / PAP

Do ataku na 14-latkę doszło w środę rano. Dziewczynka szła do szkoły. Prokuratura podaje, że mężczyzna przewrócił ją, bił i przyduszał oraz chciał doprowadzić do obcowania płciowego. Nastolatka broniła się i wzywała pomocy. Ostatecznie napastnika spłoszyli świadkowie.

Po ataku dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia na szczęście nie były poważne i szybko wróciła do domu.