W najbliższą sobotę, 21 stycznia, o godzinie 18:00 odbędzie się wernisaż stałej wystawy etnograficzno-historycznej i przyrodniczej w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. Będą też wydarzania towarzyszące, które potrwają cały weekend.

/ Grzegorz Momot / PAP

"Wystawa, którą mamy przyjemność otworzyć nie jest jedną z tych, na których można wyłącznie obejrzeć eksponaty. Jest to synteza dokonań ludu zamieszkującego Podtatrze od wieków wraz z całym jego kolorytem. Jest to historia ludzi, którzy przybywali pod Tatry z różnych zakątków świata, aby tutaj żyć i tworzyć, dodając podhalańskiej kulturze nowego blasku. Jest to ukazanie piękna i bogactwa Tatr, dzięki którym ten niewielki skrawek Ziemi przyciągał najwybitniejszych ludzi swoich czasów, lecz przede wszystkim – jest to opowieść o fenomenie spotkania górali, przybyszy i tatrzańskiej przyrody, w efekcie którego postawała wyjątkowa kultura i niepowtarzalne działa sztuka" - tak o nowej wystawie pisze Muzeum Tatrzańskie w swoich mediach społecznościowych.

W sobotę placówka organizuje także warsztaty dla dzieci i młodzieży - „Podhalańskie ornamenty – ozdabianie piórników” , na których dzieci poznają wzory na góralskich sprzętach m.in. rozety, leluje, słoneczka, a następnie ozdobią piórniki inspirując się podhalańską ornamentyką.

W programie też warsztaty „Tatrzańskie pocztówki”, podczas których uczestnicy zaprojektują pocztówki inspirowane zbiorami etnograficznymi Muzeum Tatrzańskiego i sprawdzą czy pisanie gęsim piórem jest łatwym zadaniem.