W związku z intensywnymi opadami śniegu ratownicy TOPR-u ogłosili w piątek w Tatrach drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Warunki turystyczne są bardzo trudne.
Intensywne opady śniegu i niska temperatura sprawiły, że w Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne.
Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Służby apelują do turystów o szczególną ostrożność i odpowiednie przygotowanie przed wyruszeniem w góry.
W piątek rano w Zakopanem leżało już około 20 centymetrów świeżego śniegu, a opady nie ustają. Termometry wskazywały minus 2 stopnie Celsjusza.
Na Kasprowym Wierchu warunki są jeszcze trudniejsze - pokrywa śnieżna sięga 24 centymetrów, a temperatura spadła do minus 9 stopni.
Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe głównie przy dużym obciążeniu dodatkowym, zwłaszcza na stromych stokach wskazanych w komunikacie ratowników.
Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne, jednak sytuacja może się zmienić. "Z uwagi na prognozowane dalsze intensywne opady śniegu połączone z silnym wiatrem w ciągu najbliższej doby zagrożenie lawinowe może utrzymać się na poziomie drugiego stopnia. Najtrudniejsze warunki spodziewane są w partiach szczytowych" - informują ratownicy TOPR.
Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są bardzo trudne. Szlaki pokrywa gruba warstwa świeżego śniegu, co sprawia, że ich przebieg w wielu miejscach jest niewidoczny.
Dodatkowo występują oblodzenia, a w wielu miejscach jest bardzo ślisko. "Niski pułap chmur dodatkowo utrudnia orientację w terenie" - ostrzegają służby.
Ratownicy podkreślają, że do poruszania się w wyższych partiach Tatr niezbędne jest doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt - raki, czekan i kask - wraz z umiejętnością bezpiecznego posługiwania się nim.
Turyści planujący wyjście w góry powinni dokładnie sprawdzić prognozy pogody i komunikaty lawinowe, a także rozważyć zmianę planów w przypadku pogorszenia warunków.