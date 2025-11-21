W związku z intensywnymi opadami śniegu ratownicy TOPR-u ogłosili w piątek w Tatrach drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Warunki turystyczne są bardzo trudne.

W Tatrach ogłoszono drugi stopień zagrożenia / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Intensywne opady śniegu i niska temperatura sprawiły, że w Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne.

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Służby apelują do turystów o szczególną ostrożność i odpowiednie przygotowanie przed wyruszeniem w góry.

W piątek rano w Zakopanem leżało już około 20 centymetrów świeżego śniegu, a opady nie ustają. Termometry wskazywały minus 2 stopnie Celsjusza.

Na Kasprowym Wierchu warunki są jeszcze trudniejsze - pokrywa śnieżna sięga 24 centymetrów, a temperatura spadła do minus 9 stopni.

Zagrożenie lawinowe - co oznacza drugi stopień?

Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe głównie przy dużym obciążeniu dodatkowym, zwłaszcza na stromych stokach wskazanych w komunikacie ratowników.

Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne, jednak sytuacja może się zmienić. "Z uwagi na prognozowane dalsze intensywne opady śniegu połączone z silnym wiatrem w ciągu najbliższej doby zagrożenie lawinowe może utrzymać się na poziomie drugiego stopnia. Najtrudniejsze warunki spodziewane są w partiach szczytowych" - informują ratownicy TOPR.

Trudne warunki na szlakach

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są bardzo trudne. Szlaki pokrywa gruba warstwa świeżego śniegu, co sprawia, że ich przebieg w wielu miejscach jest niewidoczny.

Dodatkowo występują oblodzenia, a w wielu miejscach jest bardzo ślisko. "Niski pułap chmur dodatkowo utrudnia orientację w terenie" - ostrzegają służby.

Ratownicy podkreślają, że do poruszania się w wyższych partiach Tatr niezbędne jest doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt - raki, czekan i kask - wraz z umiejętnością bezpiecznego posługiwania się nim.

Turyści planujący wyjście w góry powinni dokładnie sprawdzić prognozy pogody i komunikaty lawinowe, a także rozważyć zmianę planów w przypadku pogorszenia warunków.